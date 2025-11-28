Así quedarán las pensiones en enero con la nueva subida: jubilación, viudedad, incapacidad o la máxima El INE publica el dato adelantado del IPC de noviembre, la clave para saber cuánto subirán las prestaciones

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado ya el dato adelantado del IPC de noviembre, un 3%, la clave para saber cuánto subirán las pensiones en enero de 2026.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado, tras conocer el dato del IPC, que las pensiones contributivas subirán en torno a un 2,7%, según establece el cálculo derivado de la Ley de reforma de las pensiones. La subida supondrá, aproximadamente, 572 euros al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las prestaciones medias del sistema (incluye jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) aumentarán unos 498 euros anuales.

Pensión de jubilación

De esta forma, un jubilado que cobra una pensión de 1.511,5 al mes (la prestación media) pasará a recibir a partir de enero 1.552 euros mensuales, lo que supone un incremento de algo más de 40 euros al mes (480 euros anuales).

Los jubilados que procedan del Régimen General superarán por primera vez los 1.700 euros mensuales, 572 euros más al año.

Pensión media del sistema

La pensión media del sistema aumentará unos 35 euros al mes, para llegar a 1.352 euros.

Pensión máxima

Con la subida prevista, la pensión máxima se situará en 2026 en 3.359,6 euros mensuales brutos por catorce pagas, frente a los 3.267,5 euros de este año (92 euros más al mes).

Pensión de viudedad

La pensión de viudedad subirá de media 25 euros, para alcanzar los 962 euros.

Prestación de incapacidad permanente

La prestación por incapacidad permanente subirá 32 euros mensuales, hasta rozar los 1.243 euros.

Orfandad y en favor de familiares

La pensión de orfandad subirá 14 euros mensuales y se situará en 541 euros al mes. La prestación en favor de familiares pasará de 784 euros a 805 euros, 21 euros más al mes.

Pensión de los autónomos

Los autónomos tendrán una subida de 27 euros mensuales, para cobrar una media de 1.040 euros al mes.

Resto de pensiones e IMV

Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital no aplican este porcentaje, ya que la última reforma de las pensiones estableció que se incrementarán hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal, hasta alcanzar en el año 2027 casi 8.300 euros anuales (592 euros mensuales) con una estimación de incremento en 4 años (entre 2024 y 2027) del 22%. En enero de 2025 subieron un 9%.

*El porcentaje de subida de las pensiones no será oficial hasta el 12 de diciembre, cuando se conocerá el dato de inflación definitivo.