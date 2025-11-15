¿Cuándo se cobra la paga extra de Navidad en 2025?: fechas clave de cada banco Aunque la normativa establece que las pensiones deben abonarse entre el primer y el cuarto día natural del mes siguiente a mes vencido, la mayoría de los bancos en España optan por adelantar estos pagos

Este mes marca una fecha clave para cera de 9,3 millones de pensionistas en España, y es que, además del ingreso ordinario correspondiente a noviembre, recibirán la paga extra de Navidad, una de las más esperadas del año. Este refuerzo permite afrontar los gastos adicionales que trae consigo la temporada nadieña como la compra de regalos para la familia.

Se trata de un derecho regulado en la Ley General de la Seguridad Social, que garantiza que las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social se abonen en catorce pagas anuales: doce mensualidades corrientes y dos extraordinarias en los meses de junio y noviembre.

De esta forma, según el artículo 46 de dicha normativa, la paga extraordinaria de noviembre, conocida como «la extra de Navidad», se abona junto con la mensualidad ordinaria, asegurando que los beneficiarios perciban el doble ingreso correspondiente en este periodo. Ambas cantidades tienen el mismo importe, y su cobro suele realizarse en dos pagos diferenciados pero cercanos en fechas.

Aunque la normativa de la Seguridad Social establece que las pensiones deben abonarse entre el primer y el cuarto día natural del mes siguiente a mes vencido, la mayoría de los bancos en España optan por adelantar estos pagos, permitiendo a los pensionistas disponer del dinero a finales de noviembre.

Fechas clave según cada banco

Entre las entidades que más adelantan el cobro de la pensión destaca Bankinter y Unicaja Banco, que este mes ingresarán en el importe de la nómina el viernes 21, seguido de CaixaBank, que adelanta el abono al día 24 de cada mes.

Por su parte, Banco Santander, BBVA, Ibercaja, Abanca y Sabadell adelantan la pensión al día 25 de cada mes. Asimismo, Kutxabank abona las pensiones pagadas por la Seguridad Soscial en días previos al primero del mes al que correspondan.

En esta línea, las fechas de cobro de las pensiones se pueden adelantar si coinciden con fines de semana o festivos o según la operativa interna de cada banco, por lo que es recomendable consultar directamente con la entidad bancaria.