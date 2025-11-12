Los jubilados que cobrarán más de 6.500 euros con la paga extra de Navidad

A. Pedroche Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:19 Comenta Compartir

La Navidad es uno de los momentos más especiales del año. La ilusión se desborda: las luces, los regalos, el Sorteo Extraordinario de la Lotería...Este periodo también es clave para los pensionistas porque llega la paga extra de Navidad. Esta prestación es, junto a la extra de verano, momentos clave del año en los que los beneficiarios de pensiones contributivas reciben una cuantía adicional a su mensualidad ordinaria. Estas pagas extraordinarias resultan especialmente importantes en periodos con altos gastos, como son el verano y las fiestas navideñas.

Es importante remarcar que no todos los pensionistas recibirán esta paga. Es el caso de aquellos cuya pensión provenga de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ya que estas cuantías están prorrateadas y se distribuyen mensualmente. Para el resto de pensionistas, noviembre será un mes en el que su cuenta bancaria recibirá una inyección económica considerable. En algunos casos, la cantidad que ingresarán algunos jubilados en diciembre entre la paga ordinaria y la extraordinaria superará los 6.000 euros.

La pensión media se situó en 1.315,3 euros mensuales en el mes de octubre. Por lo tanto, el pensionista recibiría 1.315,3 euros extra correspondientes a las pagas extraordinarias. Sin embargo, si sus pagas extraordinarias se encuentran prorrateadas, percibirá 1.534,51 euros al mes, resultado de sumar 1.315,3 euros de pensión mensual y 219,21 euros, que provienen de repartir entre los 12 meses del año los 2.630,6 euros correspondientes a las dos pagas extraordinarias.

Aquellos que ingresarán más de 6.000 euros son los que perciben la pensión más alta. Por ley en España es de 3.267,60 euros mensuales en 2025. En total, 45.746,40 euros anuales en 14 pagas. Por lo tanto, hay beneficiarios que recibirán dos ingresos de 3.267,60 euros este mes. Más de 6.500 euros en total.

También puede darse que aquellos beneficiarios de dos o más pensiones que juntas sumen el importe máximo legal de 3.267,60 euros al mes alcancen dicha cifra. Sin embargo, las cifras son brutas y pueden variar tras la aplicación de las retenciones del IRPF, por lo que el importe neto final será inferior en función del tipo impositivo de cada pensionista, especialmente en los casos con mayores retenciones fiscales.

