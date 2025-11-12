Antonio Garrigues, abogado de 91 años jubilado: «Creer que jubilarse da la felicidad es el mayor error» Con más de 64 años de experiencia, el pensionista relata su perspectiva personal de esta etapa de la vida

Mar Georga Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:53 Comenta Compartir

La jubilación es una de las etapas más esperadas por millones de personas. Según los datos de la Seguridad Social, más de 9,3 millones de españoles disfrutan ya de esta prestación. Para muchos, supone una oportunidad para descansar, dedicar tiempo a la familia y retomar actividades postergadas. Sin embargo, la realidad emocional de esta etapa es diversa y no siempre coincide con la imagen idílica que se proyecta.

Para un número creciente de personas, dejar de trabajar puede generar ansiedad, desorientación o incluso infelicidad. Ese es el caso del abogado Antonio Garrigues Walker, pionero de la abogacía en España, que a sus 91 años continúa en activo y acumula más de 64 años de experiencia. Para él, trabajar sigue siendo un pilar esencial de su vida, tal como ha confesado en el podcast 'Pathfinders'.

«El mayor error es pensar que la jubilación da la felicidad»

«A mi edad ya conozco a muchas personas jubiladas y muchas veces cuando hablamos me dicen: ¿pero tú por qué sigues? Y yo les digo: pues porque no quiero aburrirme como tú», afirma con contundencia. Para Antonio Garrigues, el problema no es la carga laboral, sino el vacío que deja la inactividad: «El mayor problema del mundo es el aburrimiento, como te aburras estás absolutamente perdido».

En su opinión, cada persona vive esta etapa de la vida de una forma diferente. «He visto a mucha gente que cuando se jubila conecta la idea de no trabajar con la felicidad y es justo lo contrario. El trabajo es lo que da la felicidad y no digo el trabajo duro y puro, pero cualquier tipo de trabajo, el que sea». Y va un paso más allá: «No hay derecho a jubilarse, ese derecho no existe. Tenemos otros, como el derecho a cambiar de trabajo, a buscar otros trabajos, pero ese no».

Una invitación a repensar la jubilación

Por todas estas razones el abogado explica que «conectar la idea de jubilación con la felicidad es el peor error que una persona puede cometer, el peor error». De este modo, lejos de retirarse de la abogacía, el pensionista ha decidido embarcarse en una nueva etapa centrada en la investigación jurídica a sus 91 años, a la que dedica la mayor parte de su tiempo.

«Ahora el tiempo se lo estoy dedicando a un tema muy bonito y muy importante que es la investigación jurídica», concluye. La visión de Antonio Garrigues plantea una reflexión profunda sobre cómo entendemos esta etapa vital. Para el abogado, la jubilación no debería vivirse como un cierre, sino como una oportunidad para seguir aportando, aprendiendo o abriendo nuevas líneas de conocimiento. En su caso, su vínculo con la abogacía continúa siendo su principal fuente de motivación.