San Emeterio: «Sólo me falta la Euroliga y ojalá que llegue en Valencia» San Emeterio porta con orgullo la copa en el Ayuntamiento de Valencia. / jesús signes El cántabro expresa el deseo de renovar el contrato y apunta como próximo objetivo luchar por el título de la Liga Endesa como en 2017 JUAN CARLOS VILLENA Miércoles, 17 abril 2019, 02:01

valencia. La cuarta Eurocup de la historia del Valencia Basket esconde tantas historias como jugadores y miembros del cuerpo técnico. La de Fernando San Emeterio (Santander, 1984) es una de las bonitas. A sus 35 años consiguió un título que se le resistía tras perder dos finales con el Girona y el conjunto taronja, con lo que su envidiable palmarés sube a siete títulos de clubes sin tener que jugar para conseguirlo en ningún club futbolero. «La verdad es que era uno de los objetivos que llegué aquí en el primer año porque me hacía especial ilusión ganar una Eurocup. He tenido que esperar un poco y ya ha llegado», declara a LAS PROVINCIAS mientras no para de mirar, al tiempo que está pendiente de cómo está su hija, ese trofeo plateado.

«La trayectoria en Valencia es incluso mejor de la esperada», reconoce al hacer balance de todo lo ocurrido desde su llegada en 2015: «Son tres títulos en cuatro años con una Liga ACB incluida que quizá sea la joya de los tres. La Eurocup es un título de mucho prestigio y la Supercopa también. Tenía muy claro que venía a Valencia a ganar, a disfrutar y a transmitir cómo intentar hacer ganar al equipo. Las cosas están saliendo bien y ahora hay que seguir».

El cántabro tiene claro que hay vida después del Real Madrid y el Barcelona «y lo que se escape a esos dos hay que estar ahí para engancharlo. Para poder hacerlo hay que estar preparados y ahora vamos a intentar luchar por la Liga», y pone el siguiente reto haciendo un paralelismo con lo ocurrido tras perder la Eurocup de 2017: «Sabiendo de la dificultad que tiene ganar una Liga es una buena oportunidad de demostrarnos qué hubiera pasado en 2017 si hubiéramos ganado la Eurocup. Todo el mundo dijo que perder la final nos hizo ganar después la ACB. ¿Por qué no puede ser al revés? Este año podemos soñar con las dos. Lo bueno de la Eurocup es que te permite competir en un sistema de playoff, lo que es sufrir juntos, y eso cuando llega el de la Liga Endesa curte mucho».

San Emeterio termina contrato a final de temporada y expresó su deseo de continuar porque aún tiene algo pendiente: «Espero que sí. Son cosas que no dependen de mí pero por supuesto que me haría mucha ilusión. He conseguido muchas cosas pero nunca tienes todo. Sólo me falta el título de la Euroliga y ojalá que sea en Valencia. Si tiene que ser en ese nuevo Arena que se den prisa a ver si puedo llegar, que el tiempo corre». El alero quiso mandar una advertencia sobre Rafa Martínez «porque nadie tiene que darle por muerto ya que quedan todavía dos o tres meses de competición y va a estar siempre al pie del cañón y también es de lo que pega cabezazos contra los muros. Estará preparado».