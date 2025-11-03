El superordenador sorprende con su predicción del Valencia y del Levante: un descenso y una salvación agónica Los dos equipos se encuentran empatados a puntos tras once jornadas disputadas

Cuando llevamos ya once jornadas ligueras, la situación del Valencia y del Levane es muy similar. Los dos grandes equipos de la capital del Turia cuentan con nueve puntos en la clasificación. Por un tema de golaverage, el conjunto ché es 18º, ocupando una de las tres plazas que certifican el descenso a Segunda División, mientras que el cuadro granota es 16º. Sin embargo, las sensaciones son diferentes.

En Mestalla la situación es crítica. No ganan en LaLiga desde el 20 de septiembre tras el triunfo en casa ante el Athletic. Sólo han sumado dos puntos de los últimos dieciocho. Vienen de sufrir una humillante derrota por 4-0 en el Santiago Bernabéu. Pese a que la afición es consciente de la superioridad de la plantilla del Real Madrid, los de Corberán no dieron la cara. Fueron un espectro. Además, parece que varios jugadores están enfrentados con el entrenador. Su figura está discutida también entre la hinchada. Sin embargo, el de Cheste cuenta (de momento) con la confianza total de Ron Gourlay. Este domingo afronta lo que podría ser una final ante el Real Betis.

La situación en Orriols es diferente. Tras un mal arranque de temporada, los de Julián Calero han conseguido enderezar el rumbo. Es cierto que han sumado menos puntos de los que han merecido. El mejor ejemplo es el partido del pasado domingo ante el Celta. Sin embargo, el juego del equipo invita al optimismo. A un Carlos Álvarez que ha trasladado su magia de Segunda División a Primera se ha sumado la explosión de Etta Eyong y un inesperado Kevin Arriaga que viene de firmar un partidazo. Volver a sumar también es vital para seguir en la pelea. Este sábado tendrán un hueso duro de roer enfrente. Se verán las caras con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone en el Metropolinado.

Pese a que es algo pronto para sacar conclusiones definitivas de la temporada, la tendencia de ambos conjuntos hace pensar a sus respectivas aficiones sobre qué pasará en mayo. A priori el Valencia debía optar a cuotas más altas, pero parece que este será otro año de sufrimiento por la permanencia. El Levante, por su parte, ha marcado en todo momento la salvación como su suelo y a partir de ahí, por qué no, soñar con estar lo más arriba posible.

La inteligencia artificial de Opta, conocida coloquialmente como el superordenador, ha actualizado supronóstico y ha cambiado la posición en que terminarán ambos conjuntos a final de temporada. Para hacer su predicción tiene en cuenta factores muy importantes. Por ejemplo, el calendario de los equipos, las lesiones o el historial de resultados.

En este sentido, Opta predice que uno de los dos se salvará y otro descenderá. Para la máquina el Valencia logrará salir de la quema y terminará la temporada como 16º clasificado. Le da un 23.52% de probabilidades de descender. El que no tendría tanta suerte sería el Levante. Los granotas finalizarían 18º en la tabla. La máquina les otorga un 41.73% de probabilidades de bajar.

Hay que tener en cuenta que Opta va actualizando su predicción con el paso de las jornadas. Por ejemplo, una victoria del Real Oviedo ante Osasuna cambiaría las posiciones en la tabla y también el pronóstico del superordenador.