Diakhaby y Ramazani, más cerca de volver

El Valencia regresó este lunes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna bajo las órdenes de Carlos Corberán, y tuvo dos buenas noticias ... en cuanto a la enfermería se refiere. Con el foco puesto en una nueva semana de trabajo de cara al próximo encuentro de este domingo ante el Real Betis en Mestalla, la sesión matutina estuvo marcada por la reaparición de Mouctar Diakhaby, que volvió a entrenarse sobre el césped, todavía al margen de sus compañeros.

El central guineano cayó lesionado de los isquiotibiales en la derrota de hace unas semanas ante el Girona y las primeras examinaciones colocaban su regreso en torno al mes de diciembre, con la posibilidad incluso de que no reapareciera hasta el mes de enero si no llegaba antes del parón navideño. No obstante, la recuperación del defensor africano avanza a buen ritmo y está acortando plazos, por lo que no se descarta que pueda volver a estar disponible a finales de noviembre.

Por otro lado, Largie Ramazani también comenzó este lunes a hacer ejercicios con balón, en su proceso de recuperación de la lesión en el cuádriceps que sufrió en un entrenamiento a mitades del mes de octubre. El extremo belga sigue en sus plazos esperados y su regreso está programado también para finales de noviembre. Mientras, siguen en la enfermería dos jugadores: Filip Ugrinic y Dimitri Foulquier, que podrían reincorporarse pronto a la dinámica grupal cuando superen sus dolencias.

Largie Ramazani, en el entrenamiento de este lunes. VCF

El equipo que dirige Corberán recibirá este domingo en Mestalla al Betis, con el objetivo de lograr el triunfo y de cambiar la dinámica de resultados para volver a coger las buenas sensaciones en la competición doméstica. «Tenemos el deber de salir a por los tres puntos ante el Real Betis. Vamos a trabajar y poner todo nuestro empeño para ello», indicó este lunes César Tárrega en los micrófonos de la radio oficial del club.