Mouctar Diakhaby, en el entrenamiento de este lunes. VCF

Diakhaby y Ramazani, más cerca de volver

El guineano y el belga ultiman sus procesos de recuperación para incorporarse a los entrenamientos del Valencia

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:28

Comenta

El Valencia regresó este lunes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna bajo las órdenes de Carlos Corberán, y tuvo dos buenas noticias ... en cuanto a la enfermería se refiere. Con el foco puesto en una nueva semana de trabajo de cara al próximo encuentro de este domingo ante el Real Betis en Mestalla, la sesión matutina estuvo marcada por la reaparición de Mouctar Diakhaby, que volvió a entrenarse sobre el césped, todavía al margen de sus compañeros.

