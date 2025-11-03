Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miguel Ángel Corona, en una imagen de archivo. EFE

El futuro de Corona, en el aire

El director deportivo del Valencia podría abandonar el club próximamente para unirse al proyecto de Panathinaikos junto a Rafa Benítez

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:24

Comenta

El futuro de Miguel Ángel Corona en el Valencia está en el aire, y ahora más que nunca, la continuidad del director deportivo blanquinegro ... se cuestiona. La mala dinámica de resultados, en parte relacionada por la confección de plantilla realizada durante el mercado de fichajes de verano, podría acabar con la etapa del exjugador en el club de Mestalla. Un movimiento que, desde la llegada de Ron Gourlay a la entidad, había estado apuntado como futurible.

