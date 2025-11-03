El futuro de Corona, en el aire

El futuro de Miguel Ángel Corona en el Valencia está en el aire, y ahora más que nunca, la continuidad del director deportivo blanquinegro ... se cuestiona. La mala dinámica de resultados, en parte relacionada por la confección de plantilla realizada durante el mercado de fichajes de verano, podría acabar con la etapa del exjugador en el club de Mestalla. Un movimiento que, desde la llegada de Ron Gourlay a la entidad, había estado apuntado como futurible.

El Panathinaikos piensa en Miguel Ángel Corona para reforzar su estructura deportiva.



El actual director deportivo del Valencia podría dejar el club che y comenzar una nueva aventura en el extranjero.



El Valencia ya venía trabajando en alternativas a Corona. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 3, 2025

El escocés, CEO de fútbol, llegó para liderar una nueva etapa del Valencia, con un enfoque y una forma de trabajar distinta a la que estaba implementando Corona en los últimos años, junto a Carmelo del Pozo. Ahora, el británico podría asumir total poder en la dirección deportiva con una posible salida de su director deportivo.

Pero eso sí, pese a que el trabajo realizado por Corona en los últimos años en el Valencia no está especialmente bien valorado por la afición, parece ser que sí lo está por otros clubes. Y es que tal y como avanza el periodista especializado en mercado Matteo Moretto, el Panathinaikos griego piensa en el, hasta ahora, director deportivo del Valencia, para reforzar su estructura deportiva.

En el Panathinaikos griego, un mítico equipo grande del país heleno, podría afrontar un nuevo reto profesional lejos del fútbol español. De recalar allí, se encontraría, por ejemplo, con Rafa Benítez, actual entrenador de la escuadra del equipo de Atenas, recién llegado hace unas semanas tras la destitución de su técnico Christos Kontis por los malos resultados cosechados en el inicio del presente curso. También cuenta en la plantilla con el centrocampista valenciano Pedro Chirivella, y más allá de la Superliga de Grecia, tendrá la opotunidad de manejar la plantilla del conjunto heleno en la UEFA Europa League.