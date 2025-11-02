La dependencia de Etta Eyong y Romero pasa factura

El gol del Levante tiene un nombre esta temporada. Bueno, dos. Los de Etta Eyong e Iván Romero. Al menos, de momento. Una dependencia que ... está pasando factura en las últimas jornadas y que quedó patente este domingo frente al Celta. El camerunés se estrelló con el poste y se quedó sin marcar pese a su portentosa actuación, mientras que el castellanomanchego se volvió a quedar fuera por lesión. Entre los dos, acaparan el 60 por ciento de las dianas que lleva el conjunto azulgrana hasta la fecha en Liga. Hace falta alternativas. Como la de Brugui, quien todavía no ha abierto la lata este curso.

El Levante se encuentra entre los ocho equipos más goleadores de Primera División. Lleva 15 tantos en las 11 jornadas disputadas. Sin embargo, en las tres últimas citas ligueras, los azulgrana sólo han sido capaces de marcar dos dianas. Este domingo, frente al Celta, Kervin Arriaga se estrenó.

Cinco goles llevan la firma de Etta Eyong, una de las principales revelaciones de la Liga. El camerunés, sin embargo, no tuvo la precisión necesaria para estirar su racha este domingo. Asumió la responsabilidad en el penalti y engañó perfectamente a Ionut Radu en el lanzamiento, pero el balón fue directo a la madera. Y en el rechace, Brugui cazó el esférico sin éxito. El catalán lo mandó alto. Oportunidad perdida.

Mientras, Iván Romero arrastra dos jornadas convaleciente debido a una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha producida por un golpe fortuito durante un entrenamiento. El castellanomanchego, precisamente, arrancó el curso a un ritmo vertiginoso, con cuatro dianas en las siete primeras jornadas. Se ha desinflado, ya que no ve portería desde finales de septiembre.

Al margen de los goles de Etta Eyong e Iván Romero, el 40 por ciento restante se reparten entre Carlos Álvarez (2), Toljan (1), Arriaga (1), Koyalipou (1) y Morales (1). Brugui, máximo goleador del Levante junto al Comandante la pasada campaña, todavía no ha marcado en lo que va de curso. Una situación que desespera a cualquier delantero.

«El equipo lo ha dado todo y es muy duro perder de esta manera cuando hemos hecho tantas cosas después de quedarnos con diez futbolistas», comentó Brugui tras la derrota ante el Celta. Los granotas siguen sin ganar como locales: «¿La afición? Hay una unión muy grande y nos sabe muy mal. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo porque yo creo que la línea es buena». Y lanzó un mensaje de humildad: «Nosotros sabemos que somos el Levante, sabemos nuestra realidad. Aquí no hay estrellas. Hay que trabajar y vaciarse»,

Al igual que Brugui, Carlos Espí busca su primer gol en Liga. El canterano, quien se reivindicó en Copa el jueves con un doblete decisivo, quiere hacerlo también en la máxima categoría. Frente al Celta, el de Tavernes de la Valldigna dispuso de prácticamente media hora de juego. Más minutos que nunca esta temporada. El joven atacante, de 20 años, dio la talla incomodando con su corpulencia a los zagueros celestes.