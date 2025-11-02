Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
Brugui avanza con el balón ante la presión de Fran Beltrán. LEVANTE UD

La dependencia de Etta Eyong y Romero pasa factura

Brugui, clave la temporada pasada, sigue sin abrir la lata | El Levante, que lleva dos goles en las últimas tres jornadas, concentra en el camerunés y el manchego el 60 por ciento de sus dianas

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:11

El gol del Levante tiene un nombre esta temporada. Bueno, dos. Los de Etta Eyong e Iván Romero. Al menos, de momento. Una dependencia que ... está pasando factura en las últimas jornadas y que quedó patente este domingo frente al Celta. El camerunés se estrelló con el poste y se quedó sin marcar pese a su portentosa actuación, mientras que el castellanomanchego se volvió a quedar fuera por lesión. Entre los dos, acaparan el 60 por ciento de las dianas que lleva el conjunto azulgrana hasta la fecha en Liga. Hace falta alternativas. Como la de Brugui, quien todavía no ha abierto la lata este curso.

