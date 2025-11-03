Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cayetano a la contra

Los jugadores rechazan a Corberán

La culpa no es del entrenador, pero los responsables (Solís, Corona y Gourlay) de una plantilla infame durante 5 años se van de rositas

Cayetano Ros

Cayetano Ros

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:22

El amor es así de caprichoso. Los jugadores del Valencia se han desencantado de Corberán tan rápido como se enamoraron de él hace ahora casi ... un año tras la destitución de Baraja. Eso se ha visto en los últimos partidos, pero sobre todo este sábado en el Bernabéu (4-0): salieron a jugar sin pasión, sin ganas, sin ilusión, aterrorizados por evitar otra goleada. El técnico de Cheste ha perdido el control del vestuario a la velocidad de la luz. Un grupo de futbolistas no lo quiere. La marcha de Jaume Doménech, psicólogo entre la caseta y el cuerpo técnico, ha abierto un boquete. Y algunas decisiones del entrenador están siendo descabelladas: poner a Jesús Vázquez, zurdo cerrado, de lateral derecho; dar paso a Javi Guerra en el minuto 86 con un 4-0 en contra; o preferir a Lucas Beltrán a Hugo Duro.

