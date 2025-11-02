Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julián Calero, en el Ciutat de València. EFE
Rueda de prensa

Calero: «Es momento de mantener la calma»

El entrenador del Levante se muestra preocupado por los errores defensivos que cuestan puntos

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:00

Julián Calero atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la derrota de su Levante ante el Celta de Vigo, ... tras caer derrotados por 1-2 con ese tardío gol de Miguel Román que hundió los ánimos granotas, después de que la fe de Kervin Arriaga hubiese llevado al equipo a pelear por el empate. «Es momento de seguir manteniendo la calma y seguir haciendo cosas que sabemos que funcionan. La semana pasada por un poquito no ganamos, y en esta, por un poquito, no empatamos. Tiene sus motivos y no son casualidades, pero lo que sí es verdad es que el equipo ha hecho muchas cosas y no ha sido merecida la derrota, por esfuerzo y por empeño, por ese penalti fallado, la expulsión... Esos palos son difíciles de reponerse, pero lo hemos reestructurado, hemos hecho algo diferente y creo que la segunda parte del equipo ha sido para estar muy orgullosos. Por esfuerzo, dedicación y entrega no va a ser. Tenemos que ajustar para no seguir perdiendo, pero ante eso no puedes pelearte. Más allá de que hemos perdido, creo que ha habido una lectura muy positiva en cuanto al esfuerzo de los jugadores. Una pena ese punto que hemos perdido, aunque yo veía posibilidades de llevarnos los tres. Una pena que se nos ha escapado en esa última opción», dijo el técnico.

