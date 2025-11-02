Calero: «Es momento de mantener la calma»

Julián Calero atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la derrota de su Levante ante el Celta de Vigo, ... tras caer derrotados por 1-2 con ese tardío gol de Miguel Román que hundió los ánimos granotas, después de que la fe de Kervin Arriaga hubiese llevado al equipo a pelear por el empate. «Es momento de seguir manteniendo la calma y seguir haciendo cosas que sabemos que funcionan. La semana pasada por un poquito no ganamos, y en esta, por un poquito, no empatamos. Tiene sus motivos y no son casualidades, pero lo que sí es verdad es que el equipo ha hecho muchas cosas y no ha sido merecida la derrota, por esfuerzo y por empeño, por ese penalti fallado, la expulsión... Esos palos son difíciles de reponerse, pero lo hemos reestructurado, hemos hecho algo diferente y creo que la segunda parte del equipo ha sido para estar muy orgullosos. Por esfuerzo, dedicación y entrega no va a ser. Tenemos que ajustar para no seguir perdiendo, pero ante eso no puedes pelearte. Más allá de que hemos perdido, creo que ha habido una lectura muy positiva en cuanto al esfuerzo de los jugadores. Una pena ese punto que hemos perdido, aunque yo veía posibilidades de llevarnos los tres. Una pena que se nos ha escapado en esa última opción», dijo el técnico.

«Es evidente que tenemos que mejorar muchas cosas en defensa y en otras situaciones de juego. El juego es un todo, y en el todo tenemos que ser más completos, en esa concatenación de acciones. Para que no acabes todos los partidos encajando y con la sensación de debilidad. Sabíamos que somos un equipo no muy poderoso defensivamente, intentamos presionar más alto, pero nuestros rivales tienen mucho nivel. Como se acerquen mucho a área, que no ha sido hoy una barbaridad, pero sobre todo cuando hemos estado con uno menos, han terminado haciendo gol. Para ganar tienes que mejorar cosas. No pienso dejar que nadie se desanime, porque yo sabía de la dificultad que iba a llevar, vamos a estar ahí muchos equipos con pocos puntos, vamos a por el siguiente aunque sea el Atlético a sumar algo, y nada de estar lamiéndose las heridas y diciendo que qué pena. Con esa mentalidad no vamos a ningún sitio. Vamos a tirar hacia delante con la cabeza hacia arriba», señaló Calero.

«Hemos ido ganando muchos partidos y no los hemos terminado de cerrar, tenemos que aprender eso, hemos tenido ventajas como el día del Barça y tenemos que manejarlas mejor. Hoy hemos ido perdiendo pero le hemos dado la vuelta con uno menos. Poquitos, qué lastima. Nos habrían dado cuatro o cinco puntos más que en la clasificación estarían estupendamente bien, pero como no ha pasado, no valen excusas y hay que remangarse para ir a por el próximo partido. Confiar en lo que estamos haciendo y el equipo no está dando la sensación de entregar ningún partido», comentó el preparador granota.

Preguntado por la expulsión de Vencedor, fue sincero: «A ver, hay una situación muy clara es que Ilaix se anticipa y Unai iba al balón. Pero impacta con su tobillo. Cuando la ves repetida poco puedes decir, ya está. Con el reglamento en la mano esas expulsiones esas son así. Otra cosa es la esencia del juego, que este tipo de situaciones, tienen dos formas de verlo. El jugador que va a hacer daño, que se ve y se intuye, y el jugador que llega un poco tarde. Se meten las dos en el mismo saco. El mismo árbitro expulsó a uno en Girona parecido y no me quejé. Son circunstancias, no puedo decir más».

«Carlos estaba frito, por el esfuerzo de estar en el medio que no está acostumbrado. He metido a Morales, que le he dicho cuando la tengas arranca y centra. Intentábamos darle un pelín de oxígeno, porque no teníamos centrocampistas. Queríamos proteger esa situación», destacó Calero. «Los partidos y los equipos se montan en torno a los centrocampistas, porque te dan oxígeno y te fuerzan por dentro. El gran cambio del equipo desde la jornada 3 ha sido la disponibilidad de los centrocampistas. Vamos a ir a Madrid con dos centrocampistas, Olasagasti y Kervin, vamos a ver si podemos recuperar a Oriol, que ha perdido casi cinco kilos y se ha quedado muy débil tras este virus. Es una posición que se nos queda un poco desnuda, es una pena», comentó el entrenador del Levante.

«Le trajimos por eso, era la primera opción, ya le conocía del año pasado en el Zaragoza, y antes de fichar allí ya comenté que es un jugador que tiene alma, que trabaja muchísimo, que tiene buen pie y está muy implicado. Está haciendo un buen trabajo, trabajazo, la pena es que todo esto, cuando haces mucho trabajo de lo que sea, esperas tener el premio, y el premio en el fútbol son los puntos. Todo el trabajo vale de algo, siempre en la vida vale de algo, para seguir por una línea, pero te deja un poco mal sabor de boca. Vamos a ver si somos capaces de limar algunas asperezas y sacar adelante los resultados. Las sensaciones en general son buenas, pero de sensaciones no se vive», sentenció el madrileño.

Cuestionado por los cambios, explicó la posición de Carlos Álvarez de centrocampista antes del descanso: «Dos minutos después de la expulsión ha venido el penalti, la intención era haber metido a Olasa en el medio y quitar a Víctor, que venía de jugar la Copa, pero tras fallar el penalti el equipo se ha sostenido y no nos ha dado tiempo ni a hacer el cambio, y ha venido el gol de ellos, y si hacíamos el cambio, perdíamos una ventana de cambios que podía ser importante en la segunda parte. Metimos ahí a Carlos, que lo ha hecho muchas veces de centrocampista, y luego en el descanso variamos un poco la estructura del equipo, con el cambio de Espí la cambiamos completamente a 4-3-2 sabiendo que por fuera íbamos a ser más débiles, pero con la sensación de que podíamos intentarlo. Empatamos, nos creímos capaces de más, y al final no pudo ser, pero la entrega ha sido extraordinaria».

«Ha tenido que ver mucho con la defensa de área de Muriqi y Borja Iglesias, ahí Elgezabal es poderoso, y vamos a ir manejando a los centrales, que están a un buen nivel competitivo, son muy iguales y los voy a ir rotando a los tres más Cabello, con la posibilidad de Matturro que nos puede hacer también de lateral. Voy a ir usando a los que crea que están mejor y que se adecúan más al plan de partido por las características de nuestros rivales», dijo Calero.

Preguntado por el balance de las primeras once jornadas, dijo lo siguiente: «El balance de puntos es escaso para las cosas que ha hecho el equipo, pero no es casualidad, quiero decir, el fútbol es muy inteligente y te termina poniendo donde tengas que estar, hay que mantener la tranquilidad y la confianza. Le va a llegar el premio seguro. Pero la sensación final que te queda hoy es que otra vez hemos perdido. Sí, eso es cierto, pero no podemos dejarnos llevar. Entonces sí que vamos a perder la fe y la esperanza. Les voy a invitar a seguir trabajando y peleando, en la línea de competitividad para mejorar algunas cosas que no nos están permitiendo sacar resultados. Hay que meterse de lleno a sacar puntos. Hay cinco o siete equipos que vamos a estar con pocos puntos, y lo que hay que hacer es sacar más que ellos, donde sea. Da igual que sea en casa o fuera de casa. Y para eso hay que competir bien, nos falta el poquito que sabemos que tenemos que poner el acento para que eso se transforme en puntos».

Finalmente, habló también de la gestión del penalti: «En estas circunstancias estaba Etta el primero, si no lo hubiera tirado él, todo el mundo me hubiera dicho, ¿por qué no lo ha tirado? Yo soy mucho de las sensaciones a la hora de tirar un penalti, los jugadores tienen que estar con feeling. Hay una lista, pero entre ellos tienen que manejarse. En este caso era Etta el que lo ha tirado y no pasa nada, lo ha fallado, qué le vamos a hacer. Estaba el día de esa manera, no hemos podido hacer otra cosa».

«Lo siento mucho por ellos, porque el fútbol está para los aficionados, nosotros disfrutamos pero hacemos disfrutar a la gente, esa es la función de un equipo de fútbol, esto es como un espectáculo como ir al teatro. Si me da pena es por ellos, porque en cinco partidos de casa no hemos sido capaces de brindarles una victoria, pero no ha podido llegar. Les agradezco la paciencia que están teniendo y la implicación con el equipo, y que nosotros seamos capaces de darles esa alegría, que se la están ganando, no nos abandonan. Ante las dificultades se han crecido y lo dicho, lo siento especialmente por ellos, porque el mensaje es que vamos a seguir en la línea de intentarlo hasta que lo consigamos», sentenció sobre el apoyo de la afición.