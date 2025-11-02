Las notas del Levante-Celta: Arriaga es un todoterreno

El Levante hizo méritos para puntuar ante el Celta, pero la expulsión de Vencedor fue una losa demasiado pesada. Kervin Arriaga, Carlos Álvarez y ... Etta Eyong tiraron del carro.

Ryan Portero 7

Prácticamente nada pudo hacer en los dos goles del Celta. Ambos, misiles en los que el futbolista celeste golpeó cómodamente. El australiano se ha hecho fuerte bajo los palos del Levante y alza la voz cuando tiene que hacerlo. Estuvo providencial con varias intervenciones de mérito.

Toljan Lateral derecho 7

Es un portento físico. Tiene un recorrido espectacular, haciendo daño por el carril derecho. Junto a Víctor García, dio una gran profundidad al equipo. El alemán se vació sobre el césped y rondó el área del Celta. En tareas defensivas, tuvo que remangarse para sujetar a Bryan Zaragoza.

Elgezabal Central 6

Formó parte del once titular por segunda jornada consecutiva en detrimento de Dela. El vasco, quien se alzó como uno de los puntales granotas en Segunda División, se entiende bien con Matías Moreno. Estuvo concentrado y solvente, aunque tardó en hacer la cobertura en el 1-2.

Matías Moreno Central 7

Se ha convertido en la pieza intocable de la zaga azulgrana. El argentino estuvo atentísimo en el corte. A pesar de su envergadura, posee una velocidad que también le ayuda a la hora de incorporarse en ataque. Estuvo sólido en los numerosos balones colgados al área por el Celta.

Manu Sánchez Lateral izquierdo 7

El madrileño se veía las caras con el equipo en el que militó durante la temporada 2023-24. Tuvo que lidiar, por momentos, con Mingueza. A pesar de todo, dio la talla, estuvo consistente en defensa y desplegó su velocidad para romper líneas por la banda izquierda. Un fichaje acertado.

Kervin Arriaga Mediocentro 9

Un pulmón. El hondureño es un todoterreno que, además, redondeó su actuación ante el Celta con un tanto de volea. Omnipresente. Se faja con todos los rivales, sin amilanarse. Pone la raya en el centro del campo a base de raza, potencia y orden táctico. Salvó un tanto del Celta.

Vencedor Mediocentro 3

Su dura entrada a Moriba en el minuto 28 marcó el devenir del partido. El árbitro cambió la amarilla por la roja tras revisar la acción en el VAR. Pese a que fue totalmente involuntaria, su segada a destiempo y con los tacos por delante rompió todos los planes restando una hora de juego.

Víctor García Extremo derecho 6

El valenciano va en línea ascendente. Las bajas del equipo le volvieron a garantizar un puesto en el once titular. Se mostró desequilibrante y supo sufrir en los minutos finales de la primera parte. Fue el damnificado por la expulsión de Vencedor, ya que Calero le sustituyó en el descanso.

Brugui Extremo izquierdo 6

No atraviesa su mejor momento. Brega, como siempre, y se mueve bien entre líneas. Sin embargo, le falta clarividencia en los metros finales. Debe recuperar la confianza para ser tan determinante como la temporada pasada. Falló en el rechace tras el penalti de Etta Eyong.

Carlos Álvarez Mediapunta 8

Tiene un talento exquisito. Sus diagonales y sus pases filtrados hicieron daño al Celta. Lanzó los córners que supusieron el penalti y el gol de Arriaga. En la segunda parte, dejó la mediapunta y se colocó en banda. Al margen de su calidad, realizó un trabajo defensivo descomunal.

Etta Eyong Delantero 7

Su error en el penalti empañó su extraordinaria actuación. Mandó el balón al poste desde los once metros, pero no decayó. Al revés. Generó peligro con su potencia y, en el segundo acto, con la entrada de Carlos Espí, asumió un nuevo rol. Atrasó su posición y tuvo un gran desgaste.

Olasagasti Mediocentro 5

Entró al inicio del segundo acto para reforzar el centro del campo tras la roja a Vencedor. Tuvo un papel discreto. Le cuesta coger la batuta.

Espí Delantero 6

Gozó de media hora para reivindicarse en Liga tras su doblete copero. Su poderío físico puso en apuros a la zaga del Celta, aunque no tuvo ocasiones.

Dela Lateral derecho 5

Un futbolista versátil. Calero echó mano del madrileño para el carril derecho. Al igual que Elgezabal, no estuvo acertado en la cobertura en el 1-2.

Matturro Lateral izquierdo 5

Tras debutar el jueves en Copa, el uruguayo disfrutó de sus primeros minutos en Liga. Volvió a situarse de lateral, pero su ritmo físico no es el óptimo.

Morales Extremo derecho 5

Dispuso de los minutos finales para tratar de aprovechar los espacios que pudiese dejar el Celta. El cuadro celeste marcó y el plan se desmoronó.

Calero Entrenador 7

Supo reestructurar el equipo para plantar cara al Celta con un futbolista menos durante una hora. Hizo daño al rival con su reacción ofensiva.