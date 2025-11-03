Lucas Beltrán, ocho partidos de vacío

El Valencia no atraviesa un buen momento, con seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria y sumido en puestos de descenso. El equipo entrenado por ... Carlos Corberán recibió un duro correctivo más, esta vez en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, cayendo por 4-0 y dejando una pésima imagen que enfada e indigna a la afición blanquinegra, cada vez más pesimista y consciente de que la pérdida de categoría puede hacerse realidad en la presente temporada.

Parte de ese mal momento del equipo viene dado por la falta de talento ofensivo en el equipo, que más allá de los destellos que deja Arnaut Danjuma, no está teniendo facilidad para ver portería. Y uno de los fieles reflejos de esa realidad está siendo Lucas Beltrán. El delantero argentino llegó en las últimas horas del último día del mercado de fichajes de verano, como alternativa a un Umar Sadiq que no pudo finalmente regresar a Mestalla. Cedido sin opción de compra por la Fiorentina, Beltrán ha participado hasta ahora en ocho partidos como valencianista.

Pero los números deletrean desastre para el argentino con pasaporte italiano. Cinco entradas como suplente, tres titularidades, el partido que más ha jugado han sido 72 minutos, cero goles y cero asistencias. Una media de 33,6 minutos por partido, en los que el argentino no consigue aportar nada positivo al Valencia. Sigue de vacío, a pesar de que el propio jugador, durante su rueda de prensa de presentanción en el mes de septiembre, se mostró ambicioso con el reto de jugar en Mestalla.

«Me pongo objetivos individuales. Los números prefiero dejármelos para mí. Siempre trato de hacer los máximos posibles en cuanto a goles y asistencias, pero lo más importante es el equipo. Si el equipo está bien, a mí me irá bien», dijo el argentino, que tenía en mente recuperar un buen nivel goleador para colarse en la convocatoria de la selección albiceleste de cara al próximo Mundial de 2026, algo que parece prácticamente imposible que consiga viendo su nivel individual, muy lejos de lo esperado.

A sus 24 años, el cedido por la Fiorentina parece ser de mayor gusto para Corberán, ya que el técnico le ha alineado en los dos últimos partidos en su once inicial, en detrimento de Hugo Duro. Eso sí, en ambos encuentros, el argentino ha sido sustituido al descanso, jugando únicamente la primera parte. Entre medias, sufrió una contusión en el pie que le mantuvo como duda para el día del Bernabéu, aunque finalmente llegó recuperado a tiempo. No obstante, su rendimiento fue escaso y terminó como uno de los señalados de la abultada derrota.