Lucas Beltrán, con el Valencia ante el Real Madrid. EP

Lucas Beltrán, ocho partidos de vacío

El delantero argentino todavía no ha aportado nada en la faceta ofensiva al Valencia: ni un gol ni una asistencia

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

El Valencia no atraviesa un buen momento, con seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria y sumido en puestos de descenso. El equipo entrenado por ... Carlos Corberán recibió un duro correctivo más, esta vez en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, cayendo por 4-0 y dejando una pésima imagen que enfada e indigna a la afición blanquinegra, cada vez más pesimista y consciente de que la pérdida de categoría puede hacerse realidad en la presente temporada.

