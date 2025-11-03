El éxito del Lanús de Pellegrino

Es una fiesta para todo el club, estamos muy felices«. El fútbol le vuelve a sonreír a Mauricio Pellegrino, quien fuera como futbolista parte importante ... del mejor Valencia de la historia, aquel liderado por Rafa Benítez y que le hizo al central argentino acumular cinco títulos (2 Ligas, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y una Copa de la UEFA). Ahora, como técnico, ha conducido al Lanús a la final de la Copa Sudamericana, lo que en el viejo continente podría equivaler a la Europa League.

Rodrigo Castillo selló en el minuto 62 el gol que bastó al Lanús para derrotar por 1-0 a Universidad de Chile (el partido de ida terminó 2-2 en la capital chilena) y clasificarse de esta manera a la finalísima, doce años después de la conquista de su primer título. La cita será el 22 de noviembre en Asunción y el rival el Atlético Mineiro brasileño que dirige Jorge Sampaoli.

El éxito de Pellegrino afecta también indudablemente a su cuerpo técnico, en el que destaca por encima de todo el valenciano Xavi Tamarit, natural de Sedaví, y que desde 2012 ha unido su destino profesional al del preparador argentino cuando ambos coincidieron en su etapa en el Valencia. Los dos, que nunca pierden de vista las evoluciones del equipo valencianista, están a un paso pues de endulzar la historia de un club que persigue el octavo título en su historia. Atesora ya Lanús cinco nacionales (Primera División 2007 y 2016, Copa Bicentenario 2016, Supercopa Argentina 2016 y Copa Juan Domingo Perón 1955) y dos internacionales (Copa Sudamericana 2013 y Copa Conmebol 1996).

«La verdad es que estamos muy contentos por esta clasificación. No es nuestra primera final ya que como cuerpo técnico alcanzamos la final de la Copa del Rey con el Alavés, pero sí es nuestra primera final a nivel internacional. Tenemos desde luego mucha ilusión por ser campeones pero somos conscientes de que no lo vamos a tener nada fácil», destacaba tras haber superado el trago de la semifinal Tamarit.

El Mineiro, su rival, escenifica el poder que ejerce en Sudamerica el fútbol brasileño. De hecho, en la otra gran final, la de la Copa Libertadores, los dos equipos que se van a disputar el título son precisamente brasileños: Palmeiras y Flamengo. «Es verdad que los equipos brasileños están muy lejos en cuanto al resto de equipos de Sudamérica», comenta Xavi Tamarit, consciente de que Lanús no es tampoco uno de los grandes clubes punteros de Argentina. Pero destaca el valenciano el crecimiento experimentado por la institución. «En los últimos veinte años hemos crecido muchísimos tanto a nivel institucional como de aficionados. El club ha dado un salto muy importante, diría que como ningún club argentino ha hecho. Ojalá podamos salir campeones y darles una alegría a nuestra afición y a nuestra institución, que se lo merece por cómo están haciendo las cosas. El colectivo está muy unido y eso merece una recompensa como la Copa Sudamericana», admite esperanzado este especialista valenciano, que trabaja codo con codo con Pellegrino y que llegó a publicar dos libros: '¿Qué es la 'Periodización Táctica?' (2007) y 'Periodización Táctica vs Periodización Táctica' (2021).

Tamarit es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Valencia y además tiene un master de fútbol con la especialidad en la 'Periodización Táctica'. Tiene una visión particular que le han empujado a implantar una metodología de trabajo innovadora, donde el entrenamiento de cada jugador es diferente dependiendo de su posición en el campo, teniendo claro que la preparación física y futbolística van de la mano. En Argentina causaron impacto en su momento sus explicaciones. «Es una forma de anticipar lo que va a suceder. 'Vivenciar' los contextos pretendidos nos lleva, a través de la repetición sistemática, a poder adquirir ciertas reacciones de juego que nosotros pretendemos y transformarlos en hábitos», expresaba.

Hay que recordar que Pellegrino fue en su momento entrenador del Valencia. La oportunidad le llegó demasiado pronto. Manuel Llorente tuvo claro que era el perfil ideal para dirigir al equipo y anunció su contratación en mayo de 2012, con un contrato para los siguientes dos ejercicios, sustituyendo a Unai Emery. El reto no era fácil porque Emery había conseguido mantener al Valencia como alternativa a los grandes, Real Madrid y Barcelona, consolidándose como el tercer equipo de España.

Pellegrino, que termina contrato esta temporada, consiguió clasificar al Valencia a los octavos de final de la Liga de Campeones 2012-13 pero su camino en el banquillo de Mestalla se interrumpió y fue destituido tras caer ante la Real Sociedad por 2-5, con un bagaje liguero de 5 victorias, 3 empates y 6 derrotas.

Ahora, la perspectiva es diferente. Además de la Copa Sudamericana, en el Clausura no le va del todo mal al Lanús. «Vamos terceros con un partido menos y vamos a pelear por el título», añade por último Xavi Tamarit.