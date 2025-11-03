¿Está en peligro ahora la continuidad de Corberán?

No, no peligra la continuidad de Carlos Corberán en el Valencia. Ahora no hay debate al respecto. Ahora. ¿Y si pierde contra el Betis y ... luego se desploma en el derbi frente al Levante? El debate se volverá a plantear y con más contundencia si cabe. Pero a día de hoy, con contrato en vigor hasta 2027 y con la afición todavía aguantando el chaparrón del Bernabéu en silencio, en el club aparentemente hay plena confianza en la capacidad del entrenador para sacar esto adelante. Al fin y al cabo, Corberán fue el artífice la temporada pasada de la resurrección en peores circunstancias. La diferencia podría estar es que se fue un gran portero de 35 millones y vino uno cedido; se fue un central (Mosquera) por casi 20 y vino otro por 3,5 (Copete); no se pudo retener a un centrocampista como Barrenechea y vino otro del que solo se sabe que está lesionado (Ugrinic), y Sadiq se quedó con las ganas y quien vino a última hora es otro cedido que no acaba de encajar (Beltrán).

Al margen de esa comparativa, una cosa es dejar claro que Corberán sigue siendo el comandante en jefe del proyecto y otra bien distinta mirar para otro lado y obviar que el Valencia se encuentra en plena crisis de resultados y hasta de identidad. Y esa suma llena de interrogantes a los aficionados. ¿Cómo puede ser que Corberán lo hiciera tan bien la temporada pasada y en esta parece no saber por dónde va?

En otras circunstancias, a Peter Lim se le estaría calentando el dedo para apretar el gatillo de un momento a otro y se estaría ya hablando de quién puede ser el sustituto del entrenador recurriendo en primer lugar a los nombres de casi siempre, con Quique Sánchez Flores y Vicente Moreno en los primeros puestos de la lista. Pero el caso que ocupa es diferente y Corberán ha echado tantas raíces que estas se alargan hasta Singapur, incluyendo también al que debería pulsar en caso de alarma la primera tecla de ejecución: Ron Gourlay.

Suma Corberán de media 0,81 puntos por partido. No le da eso para sobrevivir en Primera ni de lejos (30 puntos en todo el campeonato). Esos 9 puntos actuales en 11 jornadas le condenan a estar ya cada semana mirando de reojo el resto de resultados de los equipos implicados para que la vergüenza no sea todavía mayor (esta noche juega el Oviedo y si gana puede dejar al Valencia penúltimo). Por eso, en estos casos, es inevitable echar la mirada atrás y ver cuáles son los antecedentes de Meriton con los entrenadores. El Meriton de Peter Lim ya había activado el recambio, el de Kiat Lim todavía no tiene ninguna muesca. El hijo del máximo accionista estrenó presidencia con Corberán en el cargo y juntos han compartido fotos y camino hasta hoy.

De momento, desde el club se insiste en que esto se saca con unión y con este entrenador al frente, mensaje lógico aún sabiendo que en el fútbol hay que apoyar al técnico, sea el que sea, hasta un minuto antes de su destitución. De cualquier forma, echando ese vistazo a los entrenadores que han desfilado con Lim, hay casos que dejan al descubierto la fragilidad de la marcha deportiva que exhibe hoy en día Corberán, que en lo que a media de puntos y fijándonos únicamente en los momentos en los que fueron destituidos, lo cierto es que el técnico de Cheste sólo supera en esa particular estadística a dos entrenadores: Rubén Baraja (0,70) y Ayestarán (0). Baraja fue destituido en la jornada 17 (2 victorias, 6 empates y 9 derrotas), siendo colista y con 12 puntos únicamente en su cuenta. En la jornada 11, la actual con Corberán, Baraja había sumado 7 puntos, dos menos que ahora y se había medido también a Barça, Athletic, Villarreal y Atlético. Corberán a los mismos cambiando Atlético por Real Madrid.

¿Y el resto? Pues teniendo en cuenta que Prandelli y Gattuso se fueron porque ya no aguantaban más a Peter Lim, lo cierto es que el resto de entrenadores de la era meritoniana –sin contar el caso excepcional de Voro y Bordalás porque aguantó todo el campeonato–, a todos ellos los destituyó con una media de puntos superior a esos 0,81 que luce actualmente Corberán.

La lista, por ser el más reciente, la empieza en la temporada 2020-21 Javi Gracia (1,06 puntos de media). Aguantó 34 jornadas (8 victorias, 12 empates y 14 derrotas), con el equipo decimocuarto clasificado. Un poco más atrás está el caso de Marcelino, que se lo cargó en la jornada 3 con 1,33 puntos de media, aunque con él había detrás una carga extraordinaria de asuntos pendientes. Pero es que a quien le sustituyó, Albert Celades, también lo echó Lim sin dejarlo acabar la temporada y con 1,45 puntos de media por jornada, después de 29 partidos disputados (11 victorias, 9 empates y 9 derrotas). El Valencia, cuando el técnico saltó por los aires, iba octavo en la tabla.

Aunque pueda hasta doler decirlo, Gary Neville (2015-16) fue mejor que el Corberán de ahora. El inglés se fue a la calle tras 16 partidos, con 0,87 puntos de media (14 puntos de 48 posibles). Nuno, con mucho poder también en su segunda temporada (2015-16) como podría ser el que ahora tiene Corberán en la planificación deportiva, fue destituido tras 13 jornadas con 1,46 de media por encuentro, siendo el equipo noveno clasificado.