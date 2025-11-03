Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Corberán, durante el partido del Bernabéu EFE

¿Está en peligro ahora la continuidad de Corberán?

El técnico lleva peor media de puntos que Nuno, Neville, Celades, Marcelino y Javi Gracia cuando fueron destituidos| Su contrato hasta 2027 y su decidida participación en el actual proyecto le dejan en una posición de fuerza respecto a casos anteriores vividos con el Valencia de Peter Lim

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:37

Comenta

No, no peligra la continuidad de Carlos Corberán en el Valencia. Ahora no hay debate al respecto. Ahora. ¿Y si pierde contra el Betis y ... luego se desploma en el derbi frente al Levante? El debate se volverá a plantear y con más contundencia si cabe. Pero a día de hoy, con contrato en vigor hasta 2027 y con la afición todavía aguantando el chaparrón del Bernabéu en silencio, en el club aparentemente hay plena confianza en la capacidad del entrenador para sacar esto adelante. Al fin y al cabo, Corberán fue el artífice la temporada pasada de la resurrección en peores circunstancias. La diferencia podría estar es que se fue un gran portero de 35 millones y vino uno cedido; se fue un central (Mosquera) por casi 20 y vino otro por 3,5 (Copete); no se pudo retener a un centrocampista como Barrenechea y vino otro del que solo se sabe que está lesionado (Ugrinic), y Sadiq se quedó con las ganas y quien vino a última hora es otro cedido que no acaba de encajar (Beltrán).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  2. 2 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  3. 3

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  4. 4 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  5. 5 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  6. 6

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  7. 7

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado
  8. 8

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  9. 9

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?
  10. 10

    La falta de albañiles desborda a las constructoras valencianas en plena crisis de la vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Está en peligro ahora la continuidad de Corberán?

¿Está en peligro ahora la continuidad de Corberán?