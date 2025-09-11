El Sevilla FC - Elche CF se emite en abierto y gratis: a qué hora juegan y dónde ver el partido por televisión Los sevillistas se encomiendan al Sánchez Pizjuán para encadenar la segunda victoria

Mario Lahoz Valencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:50

La Liga EASPORTS regresa esta semana para disputar la cuarta jornada del campeonato liguero. La cita previa al parón internacional dejó a Real Madrid y Athletic Club líderes tras ganar los tres partidos disputados hasta el momento. El Barcelona pinchó en Vallecas al cosechar un empate en el que Fran Pérez anotó su primer tanto con los rayistas.

Por otro lado, el Atlético de Madrid sigue sin conocer la victoria tras el empate cosechado en Mendizorroza que certifica el mal inicio de los colchoneros. Mientras que el Valencia CF consiguió los tres primeros puntos tras superar al sorprendente Getafe por tres goles a cero.

Para este fin de semana, DAZN ofrece de manera gratuita el partido entre el Sevilla FC y el Elche CF. Los de Nervión afrontan un partido impòrtante tras el polémico cierre del mercado estival. La directiva decidió traspasar a Lukebakio al Benfica para firmar refuerzos como Azpilicueta, Vlachodimos o Alexis Sánchez con el objetivo de sufrir lo menos posible esta temporada.

Por su parte, el Elche ha arrancado su temporada de regreso con una imagen muy sólida. El conjunto dirigido por Éder Sarabia no dio opción al Levante y sumaron los primeros tres puntos del curso que le posicionan en puestos europeos tras cosechar dos empates y una victoria.

Rafa Mir y Adrià Pedrosa, futbolistas procedentes del Sevilla, podrán disputar el partido tras confirmar que los andaluces no disponen de la cláusula del miedo.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Sevilla recibe al Elche en la cuarta jornada de La Liga EASPORTS, este viernes 12 de septiembre a las 21:00 horas. El encuentro se disputará en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Puedes seguir el partido en abierto y totalmente gratis a través de DAZN si necesidad de suscribirte a ningún plan de pago.

Cómo ver el partido gratis en DAZN

Para ver el partido gratuito de la jornada no es necesario pagar con la suscripción de DAZN. La plataforma cuenta con una modalidad gratuita ne la que ofrece una selección de eventos en directo, documentales, resúmenes y programas semanales sobre los distintos deportes con los que cuentan en su parrilla. Para acceder a los contenidos, solo hace falta crear una cuenta en DAZN:

- Descarga la aplicación de DAZN en tu móvil, tablet o Smart TV.

- Pulsa en 'Iniciar Sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico y una contraseña.