Las Peñas del Valencia estallan: «La Liga ha menospreciado a nuestra afición, siendo siempre beneficiados los mismos»

El Barça-Valencia del domingo (21 horas/Movistar LaLiga) se celebrará finalmente en el Estadi Johan Cruyff. A pesar de que el club blaugrana intentó hasta el último momento que el partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga, el primero de los culés como locales en el presente campeonato, se disputase en el Spotify Camp Nou, lo que habría supuesto la vuelta del fútbol al su estadio tras más de dos años de obras, la imposibilidad de cumplir a tiempo con las disposiciones exigidas por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal para obtener la Licencia de Primera Ocupación no dejó más remedio al conjunto dirigido por Hansi Flick que recibir a la escuadra de Carlos Corberán en el recinto de Sant Joan Despí, habitual guarida del equipo femenino y de las categorías inferiores del Barça, eso sí, saltándose todo el reglamento de LaLiga, que indica claramente que un partido de la competición debe disputarse en un estadio con un aforo mínimo de 15.000 personas y notificando el escenario con más de una semana de antelación.

La decisión de jugar en el Estadi Johan Cruyff, que tiene un aforo de 6.000 localidades, se anunció este martes, a cinco días del partido. Algo que ha indignado no solo a la plantilla y al cuerpo técnico del Valencia, si no también y mucho a la afición blanquinegra, que no podrá desplazarse ya que el propio Barça confirmó que no se pondrán a la venta entradas en grada visitante. Así, a cinco días del duelo con el Valencia, la imposibilidad de conseguir los permisos necesarios para la esperada reapertura del Camp Nou, aunque fuese con 27.000 espectadores en las gradas entre Tribuna y parte de Gol Sud, no dejó otra salida al Barça que dar su brazo a torcer y anunciar la disputa del encuentro en el Estadi Johan Cruyff, dado que el Estadio Olímpico Lluis Companys acogerá un concierto del artista estadounidense Post Malone este mismo viernes y el césped no iba a poder estar listo el domingo.

El no tener afición visitante en Barcelona, lógicamente, ha generado reacciones en Valencia. «La Agrupación de Peñas Valencianistas quiere manifestar que considera lamentable que se decida a cinco días antes de jugarse un partido de Primera División, hacerlo en un estadio que no cumple los estatutos de la Liga en donde se indica que en Primera División es obligatorio que el aforo de los estadios tiene que ser mínimo de 15.000 localidades y se va a jugar en uno con 6.000. De la misma manera consideramos que de nuevo no se tiene en cuenta a los aficionados, tanto en la organización de sus viajes con tiempo como en el acceso a entradas para ese partido. La Liga ha menospreciado y no poco a nuestra afición, siendo siempre beneficiados los mismos y estamos hartos de las diferencias de criterios con unos equipos y otros. Amunt y siempre con nuestras peñas y peñistas», reza el duro comunicado de las peñas valencianistas al respecto.

El Valencia, que no tendrá presencia de sus aficionados más allá de algún espectador suelto que consiga hacerse con una entrada local en el graderío culé a precios desorbitados, estudia la posibilidad de no olvidar esta jugarreta del Barcelona de cara a la segunda vuelta, cuando los blaugrana visiten Mestalla. No se descarta que para el partido que está programado para la 38ª jornada de Liga, es decir, la última, en la que el equipo de Hansi Flick jugará contra el Valencia, no se repartan entradas visitantes al Barça para compensar el hecho de haber dejado sin presencia valencianista al encuentro de ida en la primera vuelta del campeonato.