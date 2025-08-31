Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lluvia de premios con el Gordo de la Primitiva del domingo, que reparte 200.000 euros
Fran Pérez celebra su gol con Álvaro García. Reuters

El exvalencianista Fran Pérez, héroe del Rayo ante el FC Barcelona

El extremo consigue con su gol dar un punto a su equipo ante el conjunto de Flick

J.Zarco

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:16

Fran Pérez ha comenzado con buen pie su andadura en el Rayo Vallecano. El ex del Valencia CF debutó siendo titular el pasado jueves en la previa de la UEFA Conference League y este domingo ha salido desde el banquillo para poner el empate a 1 contra el FC Barcelona.

El hijo de Rufete ha entrado en el minuto 59 por Unai López y ha logrado un auténtico golazo. En un córner lanzado por Isi Palazón, Fran Pérez ha aparecido en el segundo palo para rematar de volea sin que el balón toque el suelo y superar a Joan García.

De este modo, el extremo anota su primer gol con el conjunto madrileño en su segundo partido y en una gran cita con un rival como el FC Barcelona ha desatado la euforia de su afición. No solo eso, sino que en el minuto 89 ha tenido la oportunidad de dar el triunfo a su equipo con un disparo con un mano a mano que ha detenido Joan García.

Lo curioso es que durante su etapa en el Valencia CF tan solo anotó un gol en 77 partidos. El jugador formado en el club de Mestalla se ha ido este verano por un millón de euros más otro medio en variables, y también se guarda el 25% de una futura venta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  3. 3 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  4. 4

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia
  5. 5 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  6. 6

    El salto que da fichar cracks
  7. 7

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  8. 8

    Las lluvias amenazan unos barrancos todavía a medio arreglar
  9. 9

    By-pass y cercanías, dos materias pendientes en infraestructuras
  10. 10 La salida de Sergi Canós del Valencia se complica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El exvalencianista Fran Pérez, héroe del Rayo ante el FC Barcelona

El exvalencianista Fran Pérez, héroe del Rayo ante el FC Barcelona