El exvalencianista Fran Pérez, héroe del Rayo ante el FC Barcelona El extremo consigue con su gol dar un punto a su equipo ante el conjunto de Flick

J.Zarco Valencia Domingo, 31 de agosto 2025, 23:16 | Actualizado 23:52h. Comenta Compartir

Fran Pérez ha comenzado con buen pie su andadura en el Rayo Vallecano. El ex del Valencia CF debutó siendo titular el pasado jueves en la previa de la UEFA Conference League y este domingo ha salido desde el banquillo para poner el empate a 1 contra el FC Barcelona.

El hijo de Rufete ha entrado en el minuto 59 por Unai López y ha logrado un auténtico golazo. En un córner lanzado por Isi Palazón, Fran Pérez ha aparecido en el segundo palo para rematar de volea sin que el balón toque el suelo y superar a Joan García.

De este modo, el extremo anota su primer gol con el conjunto madrileño en su segundo partido y en una gran cita con un rival como el FC Barcelona ha desatado la euforia de su afición. No solo eso, sino que en el minuto 89 ha tenido la oportunidad de dar el triunfo a su equipo con un disparo con un mano a mano que ha detenido Joan García.

Lo curioso es que durante su etapa en el Valencia CF tan solo anotó un gol en 77 partidos. El jugador formado en el club de Mestalla se ha ido este verano por un millón de euros más otro medio en variables, y también se guarda el 25% de una futura venta.