Martin Hongla, durante un partido del Granada la temporada pasada. GRANADA CF

El Levante pone sus ojos en Martin Hongla

Los granotas estarían buscando la llegada del centrocampista del Granada en forma de cesión

Marcos Sánchez

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:23

Menos de 48 horas para que se cierren las plantillas de los equipos, y el Levante sigue rastreando el mercado con el objetivo de traer alguna incorporación más que eleve el nivel. Los granotas no han empezado con buen pie en su regreso a Primera, y el objetivo de conseguir, sea como sea, la permanencia es absolutamente máximo. De ahí que, desde la dirección deportiva de Orriols, hayan estado trabajando a toda máquina estos últimos meses.

Ahora, sin embargo, el terremoto que puede desencadenar que el proyecto deportivo se venga abajo como un castillo de naipes es la marcha de Carlos Álvarez. El que fuese el héroe del ascenso en Burgos ha sido objeto de deseo esta última semana del Benfica, que ha llegado incluso a presentar una oferta de 15 millones de euros para hacerse con los servicios del centrocampista andaluz. Sin embargo, como han dejado caer últimamente en la esfera pública del Levante, el jugador tiene una cláusula de 25 millones de euros, y ellos no están en la necesidad de vender a su estrella.

Aun así, están preparados para cualquier escenario. Es por eso que, al interés publicado de Manuel Ángel, centrocampista del Real Madrid Castilla, ahora se suma que los granotas podrían estar sondeando la posibilidad de traer, en forma de cesión, a Martín Hongla, según avanza El Ideal de Granada. Los nazaríes desean aligerar masa salarial, y Pacheta no contaría con el centrocampista de 27 años. Habrá que ver si los granotas avanzan en esta operación y traen al jugador.

