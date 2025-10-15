El Real Oviedo - RCD Espanyol se emite en abierto y gratis por televisión: horario y dónde ver el partido en directo Luis Carrión se estrena en el banquillo carbayón ante un Espanyol que lucha por los puestos europeos

En el partido en abierto, Osasuna se impuso al Getafe por 2-1 después de acumular tres jornadas sin ganar, con un gol de Alejandro Catena en los últimos compases del encuentro. Esta jornada, DAZN ofrece de manera gratuita el choque entre el Real Oviedo y el RCD Espanyol.

El conjunto carbayón, ahora dirigido por Luis Carrión tras el despido de Veljko Paunovic, cayó ante el Levante UD en el Carlos Tartiere y, aunque esté situado en las plazas que aseguran permanencia, acumula los mismos puntos que Celta de Vigo y Girona, equipo que marca el descenso.

Por su parte, el RCD Espanyol ha comenzado la temporada con unas aspiraciones muy diferentes a la anterior. Aunque este imbuido en el momento más difícil de la temporada con una racha de dos empates y dos derrotas. Los de Manolo González están el noveno lugar de la tabla a un punto de los puestos europeos.

La entidad perica tiene la sensible baja del capitán Javi Puado. Mientras que el Oviedo tiene la duda de Santi Cazorla que arrastra unas molestias físicas y podría perderse la cita. El eterno capitán carbayón se une a Alvaro Lemos, lesionado desde el principio del curso.

Horario y donde ver el partido por TV

El Real Oviedo recibe al RCD Espanyol este viernes 17 de octubre en el partido correspondiente a la jornada 9 de La Liga. El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Tartiere a las 21:00 horas. Puedes seguir el encuentro en directo y totalmente gratis a través de la aplicación de DAZN sin necesidad de suscribirte a ningún plan.

Cómo ver el partido gratis a través de DAZN

Para ver el partido gratuito de la jornada no es necesario pagar por la suscripción de DAZN. La plataforma cuenta con una modalidad gratuita en la que ofrece una selección de eventos en directo, resúmenes, documentales y programas semanales sobre las diferentes disciplinas deportivas que ofrecen. Para visualizar estos contenidos, basta con crearse una cuenta en DAZN.

- Descarga la aplicación de DAZN en tu tableta, móvil o Smart TV.

- Pulsa en 'Iniciar sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico.

- Una vez seleccionas el partido que se emite en abierto (esta semana el Oviedo-Espanyol) puedes reproducirlo en tu dispositivo móvil o, si tienes una smartTV o un dispositivo para transferir las imágenes (FireTV. Google Chromecast o similar) puedes ver las imágenes en la televisión.

