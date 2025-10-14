LaLiga Fantasy cambia de posición a varios jugadores y tres disparan su precio El segundo parón por partidos de selecciones ha sido el momento elegido para modificar las demarcaciones

Nacho Ortega Valencia Martes, 14 de octubre 2025, 11:54 Comenta Compartir

LaLiga Fantasy ha aprovechado el segundo parón de selecciones de la temporada para cambiar de posición a varios jugadores. En esta ocasión se han realizado cinco cambios, que ya están operativos, y en algún caso esta decisión ha provocado un aumento inmediato en el precio, con subidas diarias incluso por encima del millón de euros.

No hay un patrón en el cambio de demarcación más allá del clamor popular y del sentido común. Marcos Llorente (At. Madrid) pasa de centrocampista a defensa; Sergio Gómez (Real Sociedad) de delantero a defensa; De Frutos (Rayo Vallecano) y Adrián Liso (Getafe), de centrocampista a delantero y, por último, Urko (Real Sociedad) pasa de defensa a centrocampista.

Marcos Llorente: de centrocampista a defensa

Sergio Gómez: de delantero a defensa

De Frutos: de centrocmapista a delantero

Liso: de centrocampista a delantero

Urko: de delantero a centrocampista

En el caso de los dos primeros (Llorente y Gómez) el cambio ha supuesto que se dispare su cotización, ya que a partir de ahora pueden sumar más puntos, tanto en el caso de portería a cero como en participación en goles. De Frutos ya venía subiendo de precio por sus actuaciones, mientras que Liso fue a la baja por su participación en el Mundial sub-20 y, ahora que regresa, puede cambiar la tendencia.

Míster y Fantasy Marca

En otros juegos fantasy también ha habido cambios de posición aprovechando el parón, en la mayoría de casos convirtiendo a delanteros en centrocampistas.

Sergio Gómez (Real Sociedad): de delantero a defensa

Axel Witsel (Girona): de defensa a centrocampista

Nemanja Gudelj (Sevilla): de defensa a centrocampista

Carlos Álvarez (Levante): de delantero a centrocampista

Diego López (Valencia): de delantero a centrocampista

Tyrhys Dolan (Espanyol): de delantero a centrocampista

Jones El-Abdellaoui (Celta): de delantero a centrocampista

Ilias Akhomach (Villarreal): de delantero a centrocampista

Ilyas Chaira (Oviedo): de delantero a centrocampista

Grady Diangana (Elche): de delantero a centrocampista