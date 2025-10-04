El 1x1 del Girona-Valencia: Danjuma, el único que se salva de la quema

El equipo volvió a cuajar una malísima primera parte en la que se fue por detrás al descanso. Pese a tener una ligera mejoría en ... la segunda, el balón parado sigue siendo preocupante.

Agirrezabala Portero 2

No tuvo opciones para lucirse, y en las pocas ocasiones que llegó el Girona, encajó dos goles. Si bien es cierto que poco pudo hacer en ellos, se está notando mucho el cambio de haber pasado de Mamardashvili al meta vasco. Tampoco está transmitiendo seguridad por arriba.

Thierry Lateral derecho 1

El luso regresó a la alineación inicial por primera vez en un año y no estuvo bien. Se le notó falto de ritmo y no pudo acabar el partido completo, a pesar de que Corberán dijo que sí que podría. Perdió varias carreras y despejó mal el balón que acabó en el primer gol del Girona.

Tárrega Defensa central 4

El de Aldaia estuvo nervioso en el inicio de partido especialmente con el balón en los pies, aunque fue mejorando con el paso de los minutos. Al caer lesionado Diakhaby, le tocó asumir el liderazgo de la zaga y estuvo encargándose de dirigir y guiar a Copete en la parte de atrás del equipo.

Diakhaby Defensa central 3

El guineano aguantó literalmente seis minutos sobre el terreno de juego. En una de las primeras acciones del encuentro, un balón al espacio a la carrera de Portu, el defensa perdió la marca, y al hacer el esfuerzo, se rompió muscularmente y pidió el cambio.Pinta a rotura.

Jesús Vázquez Lateral izquierdo 4

Sustituyó a Gayà, en teoría tocado, y no hizo un mal partido, aunque el cómputo global hace que su nota no sea positiva. De sus botas salió un disparo peligroso en la frontal que obligó a Gazzaniga a tirarse abajo, porque iba para dentro. Se movió por dentro para dejar la banda a Danjuma.

Santamaría Centrocampista 3

El francés fue uno de los señalados al ser sustituido al descanso por Javi Guerra. Algo no le convenció a Corberán de su centro del campo, por lo que eligió dejarle en el banquillo tras 45 minutos en los que no hizo nada destacable y no ayudó a que el equipo pudiera generar juego.

Pepelu Centrocampista 2

El ex del Levante jugó el partido completo en el centro del campo, pero en muchos tramos apenas se le percibía su presencia. Desaparecido y desdibujado, sin pases que generaran algo de peligro, y demasiado atrás con miedo a avanzar hacia delante. Tiene que mejorar mucho su nivel.

Rioja Extremo derecho 4

El sevillano sigue demostrando su polivalencia, ya que empezó como extremo y terminó el partido como lateral. Lógicamente, el jugar en una posición que no es la suya no ayudó a que hiciera un buen partido, pero cumplió con creces y se ofreció constantemente. De los que nunca defraudan.

Diego López Extremo izquierdo 6

El asturiano tuvo mucha movilidad, alternando su posición con Danjuma y apareciendo en muchas ocasiones como delantero. De ahí llegó su gol, en el que con un buen remate a bocajarro en el área pequeña culminó un buen centro del neerlandés. Otro tanto para su cuenta.

Danjuma Delantero 7

Como ya viene siendo habitual, el neerlandés es el jugador diferencial del Valencia. Cada vez que la toca pasan cosas y así fue en Girona. De sus botas nace el gol, con un regate y un centro al área. También tuvo un tiro al palo y un par de acciones en las que generó peligro. Debe seguir así.

Beltrán Delantero 2

Disfrutó de su primera titularidad como valencianista y no hizo prácticamente nada. Sí, alguna pelea de espaldas con los defensas del Girona, pero con balón, nada. El argentino sigue sin ver portería y empieza a preocupar su falta de olfato goleador, que es para lo que vino a este equipo.

En el banquillo

Copete Defensa central 2

El sevillano tuvo que entrar al campo sin calentar para sustituir a Diakhaby y se le vio perdido y falto de ritmo. Está lejos de su mejor nivel.

Javi Guerra Centrocampista 6

Inexplicable su suplencia, algo que se demostró cuando entró desde el banquillo, cambiándole la cara al equipo. Mucho mejor con él jugando.

Ramazani Extremo derecho 4

El belga fue un buen revulsivo en los últimos minutos, estando activo e intentando varias jugadas desde lejos. Al menos le puso más ganas.

Hugo Duro Delantero 3

Su entrada no tuvo apenas trascendencia más allá de la pelea y la entrega. El madrileño necesita que le pongan balones y no le llegaron.

Raba Delantero 2

El cántabro entró ya muy a final del partido y sin apenas tiempo para poder hacer algo. Es un jugador que se podría aprovechar más con tiempo.

Corberán Entrenador 3

Tuvo un ataquito de entrenador haciendo tantos cambios en el once y sigue sin acertar con el centro del campo. Debería probar un trivote.