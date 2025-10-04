Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán

El 1x1 del Girona-Valencia: Danjuma, el único que se salva de la quema

El delantero neerlandés sigue siendo el faro de luz que da un poco de esperanza al equipo blanquinegro

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:45

Comenta

El equipo volvió a cuajar una malísima primera parte en la que se fue por detrás al descanso. Pese a tener una ligera mejoría en ... la segunda, el balón parado sigue siendo preocupante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

