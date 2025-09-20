El Elche CF - Real Oviedo se emite en abierto por televisión: a qué hora juegan y dónde ver gratis Los dos conjuntos recién ascendidos viven una dinámica muy distinta

Mario Lahoz Valencia Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:42

La Liga EASPORTS no para ni aunque regrese la Champions League. La última jornada concluyó con el Real Madrid como líder en solitario de la competición tras superar a la Real Sociedad jugando casi una hora con diez por la polémica expulsión de Huijsen. Mientras que el FC Barcelona avasalló a un Valencia CF irreconocible con un contundente 6-0.

El Atlético de Madrid respira un poco más tras batir al Villarreal en el Metropolitano. La sorpresa de la jornada la protagonizó el Athletic Club al caer en San Mamés por 0-1 ante el Deportivo Alavés y en el partido en abierto de la cuarta cita Sevilla y Elche brindaron un espectáculo para los aficionados.

Los hispalenses rescataron un punto en los minutos finales con un gol de Peque tras una asistencia de fantasía de Alexis Sánchez. El tocopillano fue clave para que los de Matías Almeyda igualaran el sensacional libre directo de Rafa Mir, que ha empezado la temporada como un tiro.

Para este fin de semana, el Elche repite protagonismo y recibirá al Oviedo en un duelo que hace pocos meses se disputaba en La Liga Hypermotion. Los ilicitanos son sin duda una de las revelaciones de este inicio de curso. Los muchachos de Éder Sarabia ocupan el 8º lugar de la clasificación y aún no conocen la derrota.

Por su parte, el Real Oviedo sabe que va a sufrir por conservar la categoría. El conjunto de Veljko Paunovic sumó la tercera derrota y se marchó de Getafe con un 2-0 para los de José Bordalás y la expulsión de Fede Viñas cuando solo llevaba 20 minutos sobre el campo.

Horario y dónde ver el partido gratis por TV

El Elche CF recibe al Real Oviedo este domingo 18 de septiembre en la quinta jornada de La Liga EASPORTS. El choque se disputará en el Estadio Martínez Valero a las 18:30 horas. Puedes seguir el partido en abierto y totalmente gratis a través de DAZN sin necesidad de suscribirse a ningún plan de pago.

Cómo ver el partido gratis en DAZN

Para ver el partido gratuito de la jornada no es necesario pagar con la suscripción de DAZN. La plataforma cuenta con una modalidad gartuita en la que ofrece una selección de documentales, resúmenes, eventos en directo y programas semanales sobre los distintos deportes que tienen en su parrilla. Para acceder a estos contenidos, solo hace falta crear una cuenta en DAZN:

- Descarga la aplicación de DAZN en tu móvil, tablet o Smart TV.

- Pulsa en 'Iniciar Sesión'

- Regístrate con un correo electrónico y una contraseña