Urgente Lafuente gana peso para liderar la alternativa a Navarro al frente de la patronal
Raúl Asencio, entrenando con el Real Madrid EP

Abren juicio oral a Raúl Asencio por la difusión de vídeos sexuales de una menor

El instructor sienta en el banquillo a otros tres futbolistas involucrados en los hechos

C.P.S.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:37

El Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) ha dictado un auto en el que declara la apertura de juicio oral a Raúl Asencio y otros tres futbolistas (Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez) presuntamente implicados en la grabación y/o difusión no consentida de vídeos de contenido sexual que afectan a una menor y a otra joven.

Los hechos tuvieron lugar mientras la mayoría de ellos se encontraban en un espacio privado dentro de un club de playa del sur de la isla de Gran Canaria. Este auto, con fecha del pasado 2 de septiembre, no es susceptible de recurso y requiere a los investigados para que en un plazo de 24 días presten fianza.

En concreto, se pide a tres de ellos presentar una fianza por valor de 20.000 euros cada uno y al cuarto, Asencio, contra el que se dirige una acusación más atenuada, por importe de 15.000 euros, con apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago.

La Fiscalía presentó -el pasado mes de agosto- el escrito de acusación en el que pedían dos años y medio de cárcel para el actual jugador del Real Madrid. Le achacan dos delitos contra la intimidad de las dos chicas que participaron en el encuentro sexual consentido, mientras que para sus tres excompañeros de la cantera pidieron cuatro años y siete meses -ya que les añaden el delito de distribución de pornografía infantil al ser una de las chicas menor de edad-.

