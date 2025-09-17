En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»

J.Zarco Valencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:59 Comenta Compartir

Christian Mosquera debutó este martes en la Champions League en un siempre complicado estadio como es San Mamés y completó un encuentro extraordinario. El canterano valencianista volvió a ser titular con el Arsenal después de la baja de William Saliba y demostró estar a la altura de una competición como la Copa de Europa.

El conjunto gunner se ha convertido en un muro defensivo en este arranque de temporada, con tan solo un gol en contra en cinco partidos. Mosquera, que empezó el curso como suplente, tuvo sus primeros minutos en la goleada por 5-0 ante el Leeds United.

Sin embargo, la lesión de Saliba al inicio del encuentro ante el Liverpool le dio su oportunidad en el once, que no ha desaprovechado. En aquel partido en Anfield el Arsenal encajó su único gol, y fue en un gol espectacular de Szoboszlai de falta directa. En el siguiente choque en el Emirates Stadium, el pasado fin de semana, el central disputó los 90 minutos en el triunfo por 3-0 ante el Nottingham Forest. «Encaja perfectamente. Otra brillante actuación de Cristhian Mosquera», le felicitó su club en la cuenta oficial de 'X'.

Ahora, tras su actuación en Champions, desde la prensa inglesa valoran al exvalencianista, hasta el punto de que en el 'Daily Mail' lo califica como «el robo del verano».

Su compañero en defensa, Timber, también se deshizo en elogios hacia el jugador: «Lo hizo increíble. Es muy joven todavía, por cómo entra, parece que se le da muy bien ganar duelos y también con el balón. Es fantástico tenerlo a mi lado y creo que también tiene un futuro brillante por delante».

Mosquera se marchó este verano por 15 millones más fijos más otros cuatro en variables después de no querer renovar su contrato con el Valencia. Desde el Arsenal consideran un chollo el fichaje y se frotan las manos con su nuevo central, que eso sí tendrá una dura competencia con la presencia de Saliba, Hincapié y Gabriel.