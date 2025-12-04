Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Iñaki Gabilondo. Jose Ramón Ladra

TVE sorprende con el fichaje bomba de Iñaki Gabilondo para presentar un nuevo programa en 2026

El reputado periodista será el encargado de conducir dos forma< tos en la cadena pública el próximo año

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:41

TVE prepara dos grandes formatos divulgativos sobre literatura e historia para el que ha fichado a dos figuras más que destacadas. Por un lado, el veterano periodista Iñaki Gabilondo, que conducira 'La gran aventura de la lengua española' y por otro, Alba Flores, que se pondrá al frente de otro espacio sobre historia.

Este nuevo formato verá la luz en La 2 y en RTVE Play como ya se puede ver en la promo publicada en la web. Con un total de ocho entregas, el programa repasará la labor de las Academias y los últimos años de la literatura a un lado y al otro del Atlántico hasta situarnos en las últimas fronteras del idioma español.

Así, José Pablo López, presidente de RTVE, confirmó en la Comisión Mixta de control a la corporación en el Senado la apuesta por 'La gran aventura de la lengua española', un formato que contará con la colaboración del Instituto Cervantes y la Real Academia Española.

Otro de los nuevos e inesperados fichajes es el de Alba Flores. La actriz, que acaba de estrenar el documental 'Flores para Antonio' dedicado a la figura de su padre, se pondrá al frente de 'Aprobado en historia', un nuevo formato que va a profundizar en episodios clave de la historia reciente de España.

