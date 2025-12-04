TVE sorprende con el fichaje bomba de Iñaki Gabilondo para presentar un nuevo programa en 2026 El reputado periodista será el encargado de conducir dos forma< tos en la cadena pública el próximo año

Mario Lahoz Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:41

TVE prepara dos grandes formatos divulgativos sobre literatura e historia para el que ha fichado a dos figuras más que destacadas. Por un lado, el veterano periodista Iñaki Gabilondo, que conducira 'La gran aventura de la lengua española' y por otro, Alba Flores, que se pondrá al frente de otro espacio sobre historia.

Este nuevo formato verá la luz en La 2 y en RTVE Play como ya se puede ver en la promo publicada en la web. Con un total de ocho entregas, el programa repasará la labor de las Academias y los últimos años de la literatura a un lado y al otro del Atlántico hasta situarnos en las últimas fronteras del idioma español.

Así, José Pablo López, presidente de RTVE, confirmó en la Comisión Mixta de control a la corporación en el Senado la apuesta por 'La gran aventura de la lengua española', un formato que contará con la colaboración del Instituto Cervantes y la Real Academia Española.

Otro de los nuevos e inesperados fichajes es el de Alba Flores. La actriz, que acaba de estrenar el documental 'Flores para Antonio' dedicado a la figura de su padre, se pondrá al frente de 'Aprobado en historia', un nuevo formato que va a profundizar en episodios clave de la historia reciente de España.