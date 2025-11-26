Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Andreu Buenafuente, durante su programa 'Futuro Imperfecto'. RTVE

La 1 sorprende a la audiencia con el 'relevo' del programa de Andreu Buenafuente tras su retirada temporal

El presentador ha puesto una pausa en su carrera por excesos de carga laboral

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:42

Comenta

Andreu Buenafuente sorprendía a todos el pasado viernes al anunciar que se apartaba temporalmente de todos sus trabajos por prescripción médica. Así, el humorista no solo ponía en pausa 'Futuro Imperfecto', su programa en la noche de los jueves de La 1, sino toda su agenda y compromisos laborales.

La productora del propio presentador remitió un comunicado que la propia RTVE replicó después. «Por motivos de exceso de carga laboral y prescripción médica, se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse«.

«Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago», declaró el catalán, agradeciendo la comprensión y el cariño a sus seguidores.

Esta baja temporal de Andreu Buenafuente se produce tan solo unos días después de confirmarse que será el encargado de conducir las Campanadas de RTVE junto a su mujer, la cómica Silvia Abril. No obstante, esta retirada no afectará a la retransmisión de Fin de Año.

Eso sí, la audiencia se preguntaba qué pasaría con 'Futuro Imperfecto'. Pues bien, La 1 ha desvelado cuál será la oferta que sustituya al espacio presentado por Buenafuente.

Tras 'La Revuelta' de David Broncano, se programará un refrito de 'Futuro Imperfecto' con los mejores momentos del programa. Ese es el 'relevo' que ha determinado la cadena pública, al menos para esta semana.

