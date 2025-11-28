Quién es y qué fue de Anthony Blake, el famoso mentalista español que predijo y acertó el Gordo de la Lotería de Navidad El conocido ilusionista alcanzó su punto más mediático en el año 2002

Mario Lahoz valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:05 | Actualizado 17:22h.

'Pasapalabra' ha confirmado quiénes serán las nuevas celebridades que visitan el programa para concursar en las tres próximas entregas. Sin duda alguna, la figura que ha causado más revuelo es la de Anthony Blake.

Nacido en Oviedo, Jose Luis González Panizo, artísticamente conocido como Anthony Blake (70 años), es un mentalista e ilusionista muy conocido debido a su presencia en programas muy mediáticos como 'Un, dos, tres... responde otra vez' o 'Crónicas Marcianas'.

La consagración mediática de Blake llegó el 22 de diciembre del año 2002, cuando aseguró ser capaz de adivinar el número ganador de 'El Gordo', de la Lotería de Navidad.

Para ello, escribió su predicción en un papel seis días antes de la celebración del sorteo y lo guardó en una urna. El número ganador resultó ser el 08103, que coincidió con la predicción del mentalista. Para muchos resultaba una muestra de su extraordinario talento. Para otros, un simple truco.

«Ese número puede predecirse con magia, pero no con matemáticas», contaba 20 años después, recogiendo la polémica en torno a su hazaña. En aquellos tiempos se decía que Blake tenía un enano escondido dbajo de la mesa que sacaba un papelito con el número, aunque no existen pruebas para comprobarlo.

Más de dos décadas después, el mago quiso recrear la hazaña y pronosticó cual sería el número premiado en 'El Gordo' de 2024. En este caso, no hubo tanta suerte. Cierto es que Blake no quiso arriesgar con los cinco números y simplemente declaró cuáles eran sus favoritos

En la actualidad, Anthony Blake ha reorientado su carrera hacia el desarrollo personal. Bajo el nombre de 'Método Blake', ofrece conferencias y sesiones de coaching centradas en la creatividad, la intuición y el control mental