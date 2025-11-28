Los números que más tocan en la Lotería de Navidad La terminación favorita de los superticiosos este año coincide con la más premiada en la historia del sorteo del Gordo

Nacho Ortega Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:51

Aunque todos los décimos tienen exactamente la misma probabilidad de salir premiados —una entre 100.000—, la realidad es que ciertos números y terminaciones generan una demanda significativamente mayor año tras año en el sorteo de la Lotería de Navidad.

La superstición, los números 'bonitos' y la estadística marcan en muchos casos las preferencias de los jugadores. Pero entre los más buscados para 2025 también destacan aquellos vinculados a fechas relevantes, cifras «redondas» o con carga simbólica. Este año, coincide la terminación del año (2025) con el número que más veces ha coincidido con el primer premio. Así, la más repetida es el 5, que ha sido la última cifra del Gordo en 32 ocasiones. Le siguen el 4 y el 6, con 27 repeticiones cada uno.

Los más deseados acaban en 5

Además, siempre hay números deseados por una u otra razón. Se forman con la combinación de cifras de un determinado evento, y este año hay algunos que destacan por dencima del resto. Para los Eurofans, el 24525 es el ideal, ya que coincide con la fecha de la final de Eurovisión, el 24 de mayo de 2025. Para los cinéfilos el 25075 representa el 75 cumpleaños de Pedro Almodóvar, que nació el 25 de julio de 2025, una fecha que ofrece otras alternativas, como el 25725.

También hay quien se decanta por el️ 15025, en conmemoración de los 150 años del nacimiento de Joaquín Sorolla, mientras que uno de los más destacados es el 29035 o el 29325, que coincide con el 29 de marzo de 2025, fecha del eclipse solar parcial visible en España y que algunos lo asocian con un presagio positivo o «renacimiento».

Los menos frecuentes

Por el contrario, hay terminaciones mucho menos frecuentes. El 1 solo ha sido premiado ocho veces, y el 2, trece. Estas cifras, pese a tener las mismas posibilidades de salir, arrastran una cierta «leyenda negra» entre los jugadores más supersticiosos.

También existen terminaciones de dos cifras que se han repetido en múltiples sorteos. La 85 ha sido agraciada hasta en siete ocasiones, mientras que 57, 64, 75, 97 y otras varias acumulan cinco o seis apariciones. Curiosamente, hay combinaciones que jamás han salido en el Gordo, como el 09, 21, 25, 31 o 59, lo que alimenta aún más las preferencias de quienes analizan estos datos antes de comprar.