La vidente Benita Joao (antes Maestro Joao) predice cuál será el número del Gordo de la Lotería de Navidad La tarotista también ha desvelado las terminaciones del segundo y tercer premio

J.Zarco Valencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:16

La Lotería de Navidad 2025 se acerca y millones de españoles sueñan con ser los afortunados que consigan 'El Gordo', un premio que puede cambiarles la vida para siempre. Lograrlo, lógicamente, es muy complicado, pero solo aquellos que prueban suerte optan a triunfar el próximo 22 de diciembre.

Como es habitual cada año, muchos videntes realizan sus predicciones de cuáles van a ser las combinaciones ganadoras. Una de ellas es la de Benita Joao, conocida anteriormente como el Maestro Joao, que en el programa 'Anda ya' ha anunciado cuáles serán los números no solo de 'El Gordo', sino de otros premios menores.

Según ella, el 53.068 será el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Navidad 2025. Tras cantar el número como una niña de San Ildefonso, ha mostrado su décimo demostrando que apuesta fuertemente por él. Su explicación se basa en que este año toca de nuevo que la combinación finalice en 8, una de las más premiadas en los últimos tiempos.

No obstante, el número de 'El Gordo' del año pasado fue el 02091, siendo la primera vez desde el 2016 que no acaba ni en 0,7 u 8. En el caso del segundo premio (125.000 euros al décimo), Benita Joao apunta que contará con el 8, ya que la terminación será 88.

En cuanto al tercer premio (50.000 euros el décimo), su combinación finalizará en 35. Por otro lado, uno de los cuartos premios (20.000 euros el décimo), acabará en 56.

Benita Joao cuenta con 825.000 seguidores en su cuenta de Instagram y ha participado en programas de televisión como 'Bake off' en La 1 o 'Gran Hermano VIP', 'Supervivientes' y 'Sálvame' en Telecinco. Es colaboradora en 'Anda ya' de Los 40 o de 'Pasa sin llamar' en RTVE.

Se define como vidente y tarotista: «Descubre los peligros del camino y adelántate a los acontecimientos. Podrás saber si tienes algún tipo de magia oscura o mal de ojo y destapa los enemigos de tu vida. Te informaré sobre el amor, el dinero, el trabajo. Puedes saber el momento de más suerte para realizar gestiones en tu vida. Descubre si tu pareja te es infiel», señala en su página web.

