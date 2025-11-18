Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tamara, la joven cuya familia se arruinó. A3

De ganar 600.000 euros con el Gordo de la Lotería de Navidad a arruinarse en cinco años: «Mi padre debe 20.000 euros»

Tamara Guevara ha recordado en 'Y ahora Sonsoles' la historia de su familia

J.Zarco

Vaelncia

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:04

Comenta

La Lotería de Navidad se acerca y son muchas las historias que hay detrás de los afortunados que han logrado ser premiados. En muchas ocasiones el cambio de vida es para mejor, pero también hay otras en las que los acertantes no saben gestionar el dinero que reciben y terminan arruinados.

Fue, por ejemplo, el caso de Tamara Guevara, que contó en 'Y ahora Sonsoles' la historia de su familia tras ganar el Gordo en 2010. «Estaba en casa con mi abuelo. De repente, me asusté porque empezó a gritar '¡no puede ser!' y a decir números y pesetas. Y a decir: '¡Nos ha tocado! ¡Nos ha tocado!'. Me puse nerviosa y salí de casa, porque el bar en el que tocó estaba al lado. La calle ya estaba llena y enseguida llegó la televisión. Era brutal. La emoción que se vive en ese momento es incalculable», explicó la joven, que en aquel momento tenía 15 años.

Entre su padre y abuelo ganaron 600.000 euros, pero se terminaron arruinando en apenas cinco años. ¿Cómo pudo ocurrir?: «Decidimos arreglar la casa en la que vivíamos. La reformamos entera. Y mi padre decidió que quería emprender. Él no sabía emprender, pero decidió montarse un bar porque era su ilusión. Se dejó muchísimo dinero en él, porque era de alquiler y estaba completamente destrozado. Lo dejó espectacular», señaló.

También realizaron algunos viajes y su padre se compró una furgoneta que terminó vendiendo. Además, abrieron un segundo bar que cerraron poco tiempo después. Sin embargo, el problema principal vino por ese primer bar que abrieron.

«Lo aguantamos hasta 2016. Hubo temporadas en las que estaba llenísimo. Pero la gente empezó a tener menos dinero y cada vez había menos gente. Hubo un momento en el que yo me tenía que quedar trabajando allí desde primera hora sola para que mi padre pudiera ir a trabajar de albañil otra vez», aclaró Tamara.

En la actualidad, asegura que todavía siguen teniendo deudas, especialmente su padre: «No sabría decirte bien, pero yo sigo debiendo 1.000 euros de cuota de autónomos y mi padre puede que esté en torno a los 20.000 euros».

