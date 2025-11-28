Estos son los nuevos invitados que llegan hoy (viernes 28 de noviembre) a 'Pasapalabra' Cuatro famosos del panorama nacional se unen al programa para vivir la experiencia de concursar

Mario Lahoz Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:29 | Actualizado 16:35h.

'Pasapalabra' atraviesa uno de los mejores momento en la parrilla televisiva. El espacio de Antena 3 mantiene a los telespectadores enganchados a la pantalla cada tarde, a expensas de conocer quien será el ganador del bote más grande de la historia del concurso.

Manu Pascual ya ha entrado en la historia del programa como el concursante más longevo. Del mismo modo que su rival, Rosa Rodríguez, es la mujer con más participaciones en la historia del concurso. Ambos mantienen una impresionante lucha en el rosco por obtener el millonario premio situado ahora mismo en 2.446.000 euros.

De momento, el único invitado confirmado es Anthony Blake.

Anthony Blake

✨ Hace chas y Anthony Blake aparece en... ¡#Pasapalabra!



Ganazas de ver a las 20:00h. 💙 pic.twitter.com/Okzp7wAeBg — Pasapalabra (@PasapalabraA3) November 28, 2025

Natural de Oviedo, Jose Luis González Panizo, conocido artísticamente como Anthony Blake (70 años), es un mentalista, ilusionista, escritor y conferenciante español. Ha colaborado en diversos programas de televisión como 'Un, dos, tres... responda otra vez', 'Crónicas Marcianas' o 'El programa de Carlos Herrera'.