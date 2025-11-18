Así es Alejandra, la hija mayor de Bertín Osborne y nueva invitada de 'Pasapalabra' La primogénita de las 'hermanas Osborne' es la primera hija del cantante jerezano y Sandra Domecq

Mario Lahoz Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 19:12 Comenta Compartir

'Pasapalabra' ha presentado a las cuatro celebridades que acompañarán a los concursantes en los próximos tres programas. Entre ellos, ha causado sensación la presencia de Alejandra Osborne.

Alejandra Ortiz Domecq (46 años), más conocida como Alejandra Osborne, es la hija mayor de Bertín Osborne y su primera mujer, Sandra Domecq. La joven está muy unida a sus tres hermanas, Eugenia (38 años), Claudia (36 años) y Ana Cristina Portillo (31 años), hija de Domecq y el empresario Fernando Portillo.

La relación entre las cuatro hermanas es más que buena. De hecho en 2021, se juntaron para participar en un mismo proyecto, convertirse en imágenes de la firma Hoss Intropia.

En lo profesional, Alejandra siempre ha estado acompañando a Bertín en sus aventuras empresariales. Durante cinco años ejerció de productora y directora de arte de 'Mi casa es la tuya'. Además, también estuvo implicada en la empresa de productos gourmet de su padre.

Uno de sus grandes deseos siempre fue dedicarse al interiorismo, por lo que empezó a estudiar la carrera de Arquitectura, aunque decidió no terminarla. Tras salir de la productora de su padre, decidió abrir su propio negocio. Por ello, en 2019 abrió Mulay, un restaurante hispanoasiático en Jerez de la Frontera.

En cuanto a su lado más personal, es madre de tres hijos, Santiago, Fausto y Valentina, que tuvo durante su matrimonio con Joaquín Buendía, separados en 2017.

Durante mucho tiempo, la mayor de 'las hermanas Osborne' ha estado alejada del foco mediático. Pero hace poco, concedió una entrevista al programa de Sónsoles Ónega. «No es dificil ser hija de Bertín Osborne. Mi padre es un tío buenísimo, un currante.. Me siento superorgullosa de ser su hija», expresó sobre su relación paternofilial.

Además, allí también reveló que aún no conoce a su hermano David. «Todavía no, pero lo haré cuando llegue el momento», afirmó.

Dado el dolor que le ha causado el cáncer, enfermedad que le arrebató a su madre en 2004, es la fundadora de GinStudies, un laboratorio que trabaja en la prevención del cáncer. En él, se realizan análisis de sangre para saber las probabilidades que tenía una persona de tenerlo en el futuro.