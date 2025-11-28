Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El primer premio de la Lotería Nacional de hoy jueves toca en tres centros comerciales y el sorteo riega con miles de euros dos localidades valencianas
Logo Patrocinio
'Gran Hermano', este jueves. Mediaset

'Gran Hermano' fulmina a un nuevo concursante

El programa expulsa a otro participante en una edición marcada por una fuerte crisis de audiencia

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:49

Comenta

'Gran Hermano' vive una nueva jornada de expulsión y la casa de Tres Cantos despedía etse jueves a un concursante más de la que ya es la edici´ número veinte del programa, una de las apuestas que ahora ahora eran casi seguras para Mediaset. No obstante, parece que esta versión renovada del 'reality', con nueva casa y localización, no termina de convencer a la audiencia y deja cifras bastante lejanas a sus tiempos de gloria.

El programa, que arrancó hace tres semanas con un resultado bastante aceptable de un 15,8% de 'share', en el que incluso consiguió liderar en audiencia, no tardó en comenzar a desplomarse hasta el 11,3% de su tercera gala.

No obstante, Mediaset mantiene su apuesta en el 'prime time' de Telecinco los jueves y sigue con el curso habitual del concurso, del que ahora se ha despedido un nuevo participante. Los nominados esta vez formaban parte de los dos bandos en los que está dividida la casa: Patricia, Paula, Almudena y José Manuel.

Todos ellos han podido ver este jueves por primera vez imágenes de las situaciones más destacadas de su convivencia en la sala de expulsión, haciendo frente a los momentos más tensos por los que han pasado hasta la fecha. Los cuatro han hecho frente a la expulsión esta semana tras una jornada de nominaciones a la cara en la que surgieron encontronazos en pleno directo que han dejado unos días con conflictos y desavenencias en Tres Cantos.

FInalmente, la nominación quedaba entre Patricia y Almudena, en un tenso cara a cara que se ha resuelto con una expulsión clara, ya que la audiencia decidía con un 78,8% de los votos que era Almudena quien debía abandonar la casa de Tres Cantos. «Lo sabía», decía ella, resignada. «No me quería exponer a la nominación», apuntaba sobre el motivo que ha podido determinar su salida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  2. 2 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  3. 3 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  6. 6 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio
  7. 7

    El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia
  8. 8 Un año y medio de cárcel por amenazar y agredir a un médico de Cullera por el color de su piel
  9. 9

    Dolor en el colegio de Alzira de la niña fallecida: «Siempre estará con nosotros. Todos la abrazamos desde aquí»
  10. 10 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'Gran Hermano' fulmina a un nuevo concursante

&#039;Gran Hermano&#039; fulmina a un nuevo concursante