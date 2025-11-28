'Gran Hermano' fulmina a un nuevo concursante El programa expulsa a otro participante en una edición marcada por una fuerte crisis de audiencia

Tamara Villena Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:49

'Gran Hermano' vive una nueva jornada de expulsión y la casa de Tres Cantos despedía etse jueves a un concursante más de la que ya es la edici´ número veinte del programa, una de las apuestas que ahora ahora eran casi seguras para Mediaset. No obstante, parece que esta versión renovada del 'reality', con nueva casa y localización, no termina de convencer a la audiencia y deja cifras bastante lejanas a sus tiempos de gloria.

El programa, que arrancó hace tres semanas con un resultado bastante aceptable de un 15,8% de 'share', en el que incluso consiguió liderar en audiencia, no tardó en comenzar a desplomarse hasta el 11,3% de su tercera gala.

No obstante, Mediaset mantiene su apuesta en el 'prime time' de Telecinco los jueves y sigue con el curso habitual del concurso, del que ahora se ha despedido un nuevo participante. Los nominados esta vez formaban parte de los dos bandos en los que está dividida la casa: Patricia, Paula, Almudena y José Manuel.

Todos ellos han podido ver este jueves por primera vez imágenes de las situaciones más destacadas de su convivencia en la sala de expulsión, haciendo frente a los momentos más tensos por los que han pasado hasta la fecha. Los cuatro han hecho frente a la expulsión esta semana tras una jornada de nominaciones a la cara en la que surgieron encontronazos en pleno directo que han dejado unos días con conflictos y desavenencias en Tres Cantos.

FInalmente, la nominación quedaba entre Patricia y Almudena, en un tenso cara a cara que se ha resuelto con una expulsión clara, ya que la audiencia decidía con un 78,8% de los votos que era Almudena quien debía abandonar la casa de Tres Cantos. «Lo sabía», decía ella, resignada. «No me quería exponer a la nominación», apuntaba sobre el motivo que ha podido determinar su salida.