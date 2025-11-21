'Gran Hermano' despacha a su primer expulsado en medio de un triángulo amoroso lleno de celos El programa vive su primera expulsión de la edición, en la que no ha tardado en aparecer un romance entre Íñigo y Edurne, que cada vez tiene más complicidad con Jonay

'Gran Hermano' ha regresado a nuestras pantallas y Mediaset no se ha quedado corto a la hora de apostar por el programa, uno de sus formatos estrella que cuenta ya co veinte ediciones a sus espaldas. La audiencia ya ha conocido a todos los concursantes y comienza a hacerse una primera idea de cómo es cada uno de ellos, que poco a poco van mostrando sus estrategias y acercándose a sus más afines dentro de la casa, que ahora está en el municipio madrileño de Tres Cantos.

A pesar de que el programa arrancó hace tan solo dos semanas, la química entre algunos concursantes no ha tardado en aparecer y los espectadores ya están al tanto de la estrecha relación que tienen Íñigo y Edurne, que tampoco se han cortado a la hora de demostrar su afinidad, durmiendo juntos y hablando expresamente de cómo se están sintiendo desde que se conocieron.

Su relación ha sido sin duda el tema principal del programa de este jueves, en el que hemos visto las imágenes de en qué punto están esta semana, ya que las cosas comienzan a torcerse porque Íñigo está empezando a sentir celos de la relación de Edurne con Jonay. Así mismo se lo ha dicho él, en un vídeo que veíamos este jueves durante la gala: «Me está superando la presión que hay sobre ti y sobre mí...Creo que tienes razón, al final tenemos estilos de vida completamente diferentes. Esto se ha creado por una microburbuja en la pajarera. Ya no te siento como una apoyo, no te siento cerca», le decía, ante lo que ella no daba crédito. «Me alejo y ya está. Yo ya no sé qué quieres que te muestre más. Estamos juntos todas las noches, nos acariciamos, te he hecho el desayuno, el café...», le reprochaba su compañera.

Íñigo le dejaba claro que no era ese el problema para él: : «No son tus acciones. No siento esa cercanía de antes, no siento esa complicidad...se te ha ido hacia Jonay. Siendo honesto conmigo mismo no somos compatibles. No es necesario forzar absolutamente nada'', le decía el concursante, dejando su relación en un punto muerto. «Es que no me gusta Jonay», rebatía ella, que no se lo tomaba para nada bien. »Estás siendo injusto. Yo ya te dije que en la calle no me habría enamorado de ti, pero ya está, ya no quiero hablar más, a mí me vas a seguir teniendo si quieres», zanjaba.

Pero el que sin duda era otro de los puntos fuertes de la noche es la primera expulsión del programa, una salida que ninguno de los concursantes quiere protagonizar pero que este jueves se jugaban Jose Manuel, Belén y Diego. El primero en salvarse por decisión de la audiencia era Jose Manuel, que dejaba la salida entre sus compañeros. Tras la falsa expulsión de Aroa la semana pasada, Diego se conviertía finalmente de forma oficial en el primer expulsado de la edición.

«Solo te falta tu hermano para estar acompañado», le decía Jorge Javier. «Espero que sí, no lo sé. No sé cómo se ha visto reflejado mi concurso desde fuera», le respondía el expulsado al presentador, tras preguntarle si cree que su hermano habría visto su paso por la casa.

Además, el programa tomaba hoy una decisión que daba un giro de 180º al concurso, ya que ponía en jaque todas las estrategias de los concursantes hasta ahora: la eliminación de La Pajarera, por lo que se acaba la inmunidad para los dos concursantes que entrasen cada semana.