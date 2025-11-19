Expulsión disciplinaria, lágrimas y enfado de los chicos en la segunda hoguera de 'La isla de las tentaciones': «Qué sinvergüenza» Las imágenes de sus parejas en Villa Playa desatan el enfado entre los participantes y Gilbert recibe el castigo por parte de la organización tras saltarse las normas

Tamara Villena Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:18 Comenta Compartir

'La isla de las tentaciones' emite este miércoles su último programa de la semana en Telecinco, y el avance ya dejaba caer que sería de todo menos tranquilo. Las emociones en Villa Montaña y Villa Playa están a flor de piel y ya no son muy pocos los que están logrando mantener a raya la tentación, con varios de los protagonistas que ya han caído en ella y han ido a más con sus solteros y solteras favoritos.

La tensión entre las parejas es cada vez más evidente y los reproches comienzan a ser constantes entre los chicos y las chicas, que ya han visto algunas imágenes muy claras sobre lo que está pasando en su relación. Las últimas en ver lo que estaba pasando en Villa Playa eran las solteras, que informaban a los novios de que sus chicas no se estaban cortando a la hora de pasárselo bien.

Claudia ha sido la primera en caer en la tentación con Gerard, y aunque Gilbert reaccionó saltándose las normas del programa para ir a echárselo en cara, él tampoco se queda atrás con Noelia. Juanpi y Mara, Helena y Barranco y Darío y Cristina también están cada vez más cerca y dejan imágenes que darán mucho de sí en sus respectivas hogueras.

El programa de hoy revelaba el castigo a Gilbert: su expulsión de la segunda hoguera de los chicos, por lo que no podría ver las imágenes de su novia y le pedía a sus compañeros que después se lo contasen «todo». Claudia, por su parte, reconocía sentir que se ha dejado llevar muy rápido con Gérard, abatida: «No tendría que haber venido», decía tras tener sexo con su tentador en el jacuzzi, un momento que más tarde han visto los chicos al final de la hoguera.

Gilbert conoce las consecuencias de saltarse las normas 💣



🍎 #LaIslaDeLasTentaciones9

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/HziRQmdARK — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 19, 2025

Rodri también se derrumbaba tras protagonizar su primer beso con Olatz y ver después las imágenes de su novia Helena, que también avanzaba con Barranco, en la hoguera. «Qué sinvergüenza. Él se esta riendo de mí, y ella no lo para.Ya no me salen ni las lágrimas, estoy en 'shock'. Se está riendo en mi cara, tengo miedo de lo que pueda pasar a partir de ahora», decía molesto.

A pesar de haberse besado con Cristina, Darío también se indignaba al ver las imágenes de su novia, Almudena, a la que ve mucho más cómoda y le despierta miedo de que pueda avanzar con Borja. «Estoy cagado, es que voy a peor, es increíble», comentaba.

Juanpi era el siguiente en romperse en lágrimas en plena hoguera al ver las imágenes de su novia Sandra: «Me da verguenza que vea esto mi madre», decía, negando con la cabeza. Conforme iba viendo más imágenes, el gaditano notaba que comenzaba a entrar una especie de ataque de ansiedad: «Sandra me falta el aire», le decía antes de acercarse a darle un abrazo a la presentadora. «Yo para ella tengo mala fama, fama de golfo y de niñato y no me merezco esto porque estoy aguantando», le decía.

En el próximo programa, del lunes 24 de noviembre, serán ellas quienes se enfrentena su segunda hoguera y vean todo lo que sus novios están haciendo en Villa Montaña.