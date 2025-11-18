Giro histórico en 'La isla de las tentaciones' y una hoguera repleta de alarmas: «Sí que se lo están pasando bien, estoy flipando» Los chicos están a punto de vivir su segunda hoguera, en la que verán que varias de sus novias han caído en la tentación

Tamara Villena Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 23:35

'La isla de las tentaciones' sigue ocupando las noches de la parrilla de Mediaset con hasta tres emisiones semanales, una programación intensiva con la que Telecinco apuesta fuerte por uno de sus programas estrella. Lo hace además con una edición en la que los protagonistas lo están dando todo en pantalla, consiguiendo mantener de nuevo al público más joven atentos a las idas y venidas de parejas y tentadores.

Y no son pocas. En el programa de este lunes veíamos como la pasión estallaba entre Claudia y Gerard y también cómo se lo tomaba su novio Gilbert, después de que los chicos se enfrentasen a su primera hoguera. La de las chicas la vimos la semana pasada y también dejó claro que ellas no están para nada contentas con la actitud de sus parejas, especialmente Sandra y Helena.

Al ver las imágenes de Claudia en el jacuzzi con Gerard, Gilbert estallaba ante sus compañeros y Sandra Barneda, cogiendo la tablet y lanzándola por los aires tras abandonar corriendo la hoguera. El novio de Claudia conseguía llegar a Villa Playa y echarle en cara su comportamiento: «Es la primera hoguera, la más digna de todas, ahí está, ¿qué coj* haces? No me ves más en tu vida, que seas muy feliz, eres la primera tía que ha caído en la primera hoguera, ¿no te da vergüenza?», le recriminaba, mientras ella intentaba escaparse de la villa para acudir a su encuentro.

Este martes, veremos cuáles son las medidas del programa a la reacción de Gilbert, que se saltaba las normas para ver a su novia. Sandra Barneda anunciaba una medida histórica en 'La isla de las tentaciones': «Te saltaste las normas y sabes que va a tener consecuencias», le decía la presentadora, antes de preguntarle cómo estaba: «Estoy mejor de lo que esperaba, tengo mis altibajos pero me estoy dejando llevar, me estoy dando más a conocer», le confesaba él, tras el arrebato en la hoguera.

Aunque no se ha especificado todavía el castigo para Gilbert, en el avance se podía a ver a todos los chicos en su segunda hoguera menos a él, un dato que ha dado mucho de sí en redes.

Además, esta vez el programa ponía en marcha un giro histórico y eran las solteras las que podían ver las imágenes de Villa Playa, en lugar de los chicos. Unos vídeos en los que queda claro que ellas tampoco se están cortando, y que dos de las novias incluso han llegado a más con sus tentadores: «Si que se lo están pasando bien, estoy flipando», decían al ver los acercamientos.

Las solteras, que se quedaban totalmente sorprendidas al ver a Gérard con Claudia y Helena con Barranco, les transmitían después que dos de sus parejas han tenido sexo, aunque no han podido revelar nombres ya que no han visto de quiénes se trataba. Las noticias dejaban a Álvaro totalmente abatido y entre lágrimas al pensar que podía tratarse de Mayeli.

Después, también veíamos a Sandra y Andrea besándose en Villa Playa y a Darío, que terminaba haciendo lo mismo con Cristina. En el programa de este miércoles se podrá ver la segunda hoguera de los chicos, en la que ya hemos visto cómo Juanpi está al borde de sufrir un ataque de ansiedad al ver las imágenes de su novia.