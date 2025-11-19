Cuándo se entrega el bote de 'Pasapalabra': posible fecha de pago del premio récord en 2025 Rosa y Manu pugnan ya por más de 2.400.000 euros, la mayor cantidad de dinero repartida por el concurso de Antena 3

Andoni Torres Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:50

'Pasapalabra' entregará esta temporada el bote más grande de su actual etapa. Manu Pascual y Rosa Rodríguez compiten ya por 2.404.000 euros, la mayor cantidad en juego en la larga trayectoria del concurso de Antena 3.

Rafa Castaño es hasta ahora el concursante que más dinero ha ganado en 'Pasapalabra' con 2.272.000 euros (16 de marzo de 2023). Le siguen Pablo Díaz, con 1.828.000 euros conseguidos el 1 de julio de 2021; y Óscar Díaz, con 1.816.000 euros ganados el 15 de mayo de 2024.

La actual cantidad en juego ya supera todos los botes anteriores repartidos por el concurso en su etapa en Antena 3, por lo que el camino de Manu y Rosa está ya cerca de su final. Uno de ellos, salvo sorpresa mayúscula, se llevará el ansiado premio.

La incógnita más importante es el día en el que el concurso más exitoso de Antena 3 entregará el premio. Teniendo en cuenta que Atresmedia es especialista en rentabilizar el éxito de sus programas lo máximo posible, lo esperable es que la productora quiera esperar a un momento de gran audiencia, como podría ser un especial de Navidad, una época del año con alto consumo de televisión.

Una fecha en torno al 25 de diciembre, permitiría situar el bote por encima de los dos millones y medio de euros (2.560.000) y entregar el premio en un día de máxima audiencia en televisión.

Por el momento, no hay ninguna certeza sobre cuándo se entregará el bote de 'Pasapalabra', pero el hecho de que el programa busque ya nuevos concursantes da una pista fiable de que el final de camino está próximo para Manu y Rosa. Antena 3 tiene disponible un cuestionario en su página web y un número de teléfono (905 446 440) para los aspirantes a participar en el concurso.

Algunos de los ganadores más recordados:

-Rafa Castaño (2023): 2.272.000 euros.

-David Leo (2016): 1.866.000 euros.

-Pablo Díaz (2021): 1.828.000 euros.

-Óscar Díaz (2024): 1.816.000 euros.

-Fran González (2019): 1.542.000 euros.

-César Garrido (2012): 1.524.000 euros.

-Paz Herrera (2014): 1.310.000 euros.

-Antonio Ruiz (2017): 1.164.000 euros.

'Pasapalabra' se emite en Antena 3, de lunes a viernes, a las 20.00 horas.