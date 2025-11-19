Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se deshincha este jueves y cae por debajo de los 100 euros/MWh con la nueva tarifa: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos
Alessandro Lecquio. Europa Press

Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio

Las acusaciones de maltrato por parte de Antonia Dell'Atte en una entrevista reciente habrían precipitado la decisión

I. C. R.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Mediaset ha decidido prescindir de Alessandro Lecquio tras varias décadas como tertuliano en algunos de los programas más exitosos de la cadena. Ha sido el diario 'El País' el que ha avanzado la salida del polémico colaborador, un extremo después confirmado por este periódico. En estos momentos, Lecquio colaboraba en 'Vamos a ver', el espacio producido por Unicorn Content, la compañía de Ana Rosa Quintana, para las mañanas de Telecinco.

La razón del despido estaría en las acusaciones de maltrato que Antonia Dell'Atte, su exmujer y la madre de su primer hijo, vertió hace ahora un mes en una entrevista concedida al citado medio. En la conversación, la exmodelo y presentadora explicó la violencia sufrida a manos de Lecquio cuando estaban casados, a finales de los años ochenta.

Lo cierto es que solo un día después de la dura entrevista, el tertuliano pudo volver a sentarse en el 'Club social' de 'Vamos a ver', el programa presentado por Patricia Pardo. «He derivado las afirmaciones de Antonia Dell'Atte a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente», explicó entonces Lecquio. «¿No quieres decir nada más?», le replicó Pardo. «Ya está todo dicho. Lo demás, que lo resuelva quien deba», zanjó el tertuliano.

La postura de Mediaset no deja de ser un tanto cínica porque en una entrevista que Lecquio concedió a 'Tómbola' en 1999, el esperpéntico programa de crónica rosa de Canal Nou, afirmaba sin ningún tipo de rubor: «Yo he tirado bofetones a las mujeres». «Me ha pasado, pero ha sido un bofetón 'light'. No es un bofetón...», decía, tratando de restarle importancia y asegurando que no veía nada malo en su forma de actuar. Karmele Marchante saltaba: «Si eres capaz de decir eso y no sentir vergüenza de ti mismo, sinceramente...».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  2. 2

    La televisión se apaga para el Valencia
  3. 3 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  4. 4 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  5. 5 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España
  6. 6

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  7. 7

    Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno
  8. 8

    La Diputación sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso
  9. 9

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  10. 10 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio

Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio