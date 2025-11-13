'Gran Hermano' anuncia a su primer concursante expulsado Aroa y Patricia eran las candidatas a abandonar la casa

J.Zarco Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:46

Telecinco emitía este jueves la segunda gala de 'Gran Hermano', donde se iba a vivir la primera expulsión de la edición. La semana pasada todos los concursantes quedaran nominados pero tras el debate del domingo pasado Aroa, Patricia y Raúl quedaron como los candidatos finales a abandonar la casa.

Pero al inicio del programa, Jorge Javier comunicaba que el primer salvado era Raúl y la expulsión iba a estar entre Patricia y Aroa. Minutos después, el presentador anunciaba que Aroa era quien se marchaba del reality.

«Soy una persona, cometo mis errores, me da mucha pena porque me hacía mucha ilusión. He venido a ser yo y ser clara con mis opiniones, algo que probablemente no ha gustado. Estoy triste», ha señalado la concursante.

No obstante, Jorge Javier ha desvelado que no ha sido una expulsión definitiva ya que tendrá una segunda oportunidad al entrar ahora al Oasis.

Gran Hermano