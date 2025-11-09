Polémica en 'Gran Hermano': la audiencia pide la expulsión de un concursante tras confesar que mataba ovejas con petardos: «Psicópata» Los espectadores del programa exigen la salida inmediata de un participante tras unas declaraciones sobre sus perturbadoras «travesuras»

'Gran Hermano' empezaba el pasado jueves por todo lo alto, con una nueva casa muhco más amplia que la de Guadaliz de la Sierra, llena de estancias secretas y en otra localización: el municipio madrileño de Tres Cantos. El programa regresa a la parrilla de Telecinco dispuesto a conquistar a la audiencia, en un nuevo movimiento de mediaset por tratar de mantener el liderazgo tirando de sus grandes clásicos, como 'La isla de las tentaciones'.

El jueves conocíamos a todos los participantes de esta nueva edición, que es ya la número 20 y con la que el programa celebra sus 25 años de recorrido. Un conjunto de personalidades totalmente dispares que tendrán que convivir mientras intentan llegar a la final y hacerse con el premio, uno de los más amiciosos en 'realities', de nada menos que 300.000 euros.

Sin embargo, en tan solo 48 horas uno de ellos ya se ha ganado la cruz definitiva de la audiencia, tras una charla en la que el concursante ha confesado algunas de las perturbadoras «travesuras» que ha realizado fuera de la casa. Unas palabras que han dejado en 'shock', y con razón, a los espectadores del programa, que no han tardado en acudir a las redes para pedir al programa la expulsión disciplinaria del participante.

Se trata de Raúl Martínez, un joven de 30 años de Soria al que algunos usuarios han calificado de «psicópata» en redes tras sus brutales palabras: «Raúl es un chico rubio con ojos azules muy travieso. Demasiado cabrón y eso demasiado travieso», empezaba diciendo a sus compañeros durante una dinámica del programa, en la que repasaba su juventud.

El concursante seguía presentándo su infancia como la de un niño «muy travieso» que «las prepara de todos los colores». «Desde romper todas las farolas de su pueblo con una pistola de balines hasta matar ovejas con petardos al pastor de su pueblo. Ese tipo de travesuras«, confesaba sin ningún tipo de pudor ni arrepentimiento, ante el estupor de sus compañeros: «¿Cómo?», decía una de ellos, incrédula.

Lógicamente, el vídeo de Raúl no ha tardado en ser muy comentado en redes sociales, donde los espectadores del programa estallaban contra el comportamiento del concursante y su actitud, reclamando al programa su expulsión inmediata.

Muchos usuarios han cargado duramente contra él, dejando claro que no debería estar en televisión: «A la p*** calle YA», «Y a esta clase de gentuza de mierda metéis?», «esto debería ser expulsión disciplinaria con lo normalizado q lo tiene q lo dice tan tranquilo», o «el concepto de matar a un ser vivo solo por diversión ya demuestra la mierda que es», son algunos de los contundentes comentarios que la audiencia ha dejado al programa, a la espera de que 'Gran Hermano' tome medidas.