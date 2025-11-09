Nueva expulsión en una noche de plenos y tensión con el jurado de 'Bailando con las estrellas' Dos concursantes consiguen llevarse una puntuación perfecta en una emisión marcada por las discrepancias sobre el expulsado

'Bailando con las estrellas' vuelve un sábado más a la parrilla de Telecinco, que esta semana está de estreno con los pesos pesados de su oferta televisiva: 'La isla de las tentaciones' y 'Gran Hermano' regresan a Mediaset para suplir el hueco de 'Supervivientes All Stars 2025'. El fin de semana es el turno de que los famosos tomen la pista de baile para entretener a la audiencia, con unos números que llevan días ensayando en una edición donde las tensiones por las valoraciones del jurado son cada vez mayores.

La semana pasada, veíamos como un percance alteraba el rumbo del programa y obligaba a Bárbara Rey a no asistir a la gala y conectarse desde casa, anunciando que no está en un buen momento: «Estoy mal psicológicamente y físicamente. Yo pensaba que no me había hecho tanto daño en la pierna, pero por lo que me han dicho lo que tengo es un desgarro muscular para el que tengo que guardar una semana de baja, duele muchísimo», decía sobre la lesión sufrida en los ensayos. La vedette decidía no continuar en el concurso y era Sara Escudero quien tomaba su lugar.

Este sábado, que ya es la octava noche de actuaciones, la gala empezaba como es ya habitual: con la expulsión de los nominados en la emisión anterior. Esta semana, eran Blanca Romero y Sara Escudero las que se enfrentaban a la expulsión, con un reto añadido, el cambio de pareja. Finalmente, Julia Gómez desempataba la valoración y salvaba a Blanca Romero con un ultimátum: «Creo que tienes potencial. Es tu última oportunidad para demostrarlo», decía, destapando un momento de tensión con su compañero de jurado, Gorka Márquez: «Somos profesionales del baile y acabamos de perder todo el criterio», discrepaba sobre la expulsión de Sara.

Pero sin duda la noche ha sido de Nona Sobo, que conseguía con su pasodoble el primer pleno de dieces en la valoración del jurado esta edición, y de Nerea, que se hacía con el segundo.

Además, la tensión se acrecentaba en el turno de Anabel Pantoja, que volvía a llevar la contraria al jurado y echarles en cara que sus valoraciones siempre giran en torno a su sentido del humor, en lugar de su actuación: «No he venido aquí a entretener, no soy humorista», decía, molesta, pidiendo al jurado que se centrasen en su técnica de baile. Desde el jurado, Julia respondía a las quejas de Álvaro Cuenca, la pareja en la pista de la colaboradora, transmitiéndole su hartazgo sobre sus comentarios críticos de las valoraciones de los jueces. Él arremetía echándole en cara su decisión del principio del programa: «No me fío del criterio de una persona que ha dejado escapar a Sara», zanjaba.