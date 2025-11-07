Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nagore Robles y Jorge Javier Vázquez, durante el estreno de 'Gran Hermano' este jueves. Telecinco

'Gran Hermano' regresa por todo lo alto: así son sus nuevos concursantes

El programa vuelve a Telecinco desde una nueva ubicación y con una espectacular casa llena de secretos

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:05

Telecinco no espera y tan solo días después de despedir de su parrilla 'Supervivientes All Stars 2025', ha incorporado 'La isla de las tentaciones' y otro de sus formatos estrella por excelencia, 'Gran Hermano', que vuelve a lo grande a nuestras pantallas este jueves con su edición número 20. Además, lo hace con una importantísima novedad, ya que el formato abandona la casa de Guadalix de la Sierra para trasladarse a una nueva en Tres Cantos, un municipio madrileño de casi 53.000 habitantes.

«Vamos a inaugurar la casa, que es la más grande toda Europa. Estamos a punto de hacer historia. Son 25 años de 'Gran Hermano' y qué mejor momento de celebrarlo a lo grande», decía Jorge Javier al inicio de la gala, siendo el primero en pisar la nueva casa donde convivirán los concursantes. «Tiene un montón de entradas y salidas secretas», desvelaba el presentador durante el recorrido por las estancias que veremos en pantalla.

Hasta ahora, solo conocíamos a un concursante, Mamadou Sacko, un administrativo de 22 años, representante de una nueva generación del formato. El resto de participantes se han ido desvelando a lo largo de la noche y las primeras en llegar a la casa han sido Desirée y Rocío, dos amigas de Jerez de la Frontera que acuden juntas al programa. «Somos personas muy impulsivas, nos gusta mucho entrar y salir», decían en su presentación. Pero la alegría les duraba poco, porque Jorge Javier les comunicaba que una de ellas tenía que marcharse, que finalmente ha sido Rocío.

Aunque el programa luego rectificaba y, tras llevarla a plató, le comunicaba que sí sería concursante de la edición.

Tras ellas, la siguiente ha sido Aroa, la concursante malagueña que ha sido escogida a sus 22 años por estar en el punto más alto de la noria al parar en pleno directo. «Lo sabía. Mi intuición nunca me falla», decía ella. El siguiente en entrar ha sido Jonay, canario y amante de los animales, que entra en la casa dispuesto a vivir la experiencia al máximo: «Me río de todas las desgracias con mi sentido del humor, tengo mucho carácter», aseguraba.

Después llegaba el turno de Belén, de Vigo y 41 años, dueña de una tienda online: «Me mudé a Barcelona por amor, mi corazón es puro y lo vivo todo intensamente», se presentaba. El siguiente confirmado, y segundo concursante en entrar a la casa, ha sido Diego, un jinete que ama los caballos desde pequeño y le encanta bailar bachata: «Me gusta mucho seducir, el baile latino y cuidarme mucho», confesaba.

Paula era la siguiente concursante en entrar a la casa, con 27 años y de Crevillent, se presentaba: «Mi fe es muy importante, porque para mí es súper importante tener a Dios en mi día a día».

Marcos, 48 años y madriñeño, tiene una hípica y no se habla con su hermano, Diego, que también es concursante de la edición: «Soy bastante cabezón y no me gustan las faltas de respeto», dejaba claro. Él dejaba claro que no quería coincidir con su hermano y desde plató Jorge Javier le preguntaba si era cierto que estuviera dispuesto renunciar a entrar a la casa. «No quiero fastidiarle a él, no quiero que el programa se base en una pelea familiar que es muy reciente», decía Marcos, justificando su renuncia. «Mi hermano es muy joven y yo ya tengo una edad. No hay buenos ni hay malos, cada uno se lo puede tomar de una manera diferente», decía. Después, cuando Jorge Javier le comunicaba a Diego que su hermano no entraría para dejarle el concurso a él, le dedicaba unas palabras: «Siento que no hayas podido cumplir tu sueño, porque sé que lo es. Solo espero que algún día, esta pelea se pueda solucionar».

Una declaración a la que su hermano respondía desde plató: «Diego, mucha suerte, tienes muchas cosas buenas. No vas a ver nunca nada malo que yo siga de ti. No voy a entrar, quédate tranquilo, no quiero que tu concurso se base en una pelea de hermanos», le contestaba Marcos.

El siguiente en entrar era Aquilino, alicantino de 31 años: «Como gitano, he luchado contra el antigitanismo. No soy famoso todavía pero tengo alma de estrella. Soy el formato de 'Gran Hermano' hecho carne», decía en su presentación. Lorena, de 23 años, era la próxima concursante que revelaba el programa: «Ligo mucho, pero soy muy exigente. Me siento identificada con Angelina Jolie, tiene mucha presencia», comentaba en su vídeo. Después llegaba el turno del primer concursante confirmado de la edición, Mamadou Sacko: «Soy una persona muy ordenada y muy presumida. Paso de las relaciones, pereza», confesaba.

Raúl, de Soria y con 30 años, es jugador profesional de póker y también se embarca en esta nueva edición del programa: «Me ha ido bastante bien. El maletín me lo voy a llevar yo, soy muy ambicioso, no tengo techo. Soy el puto amo, siempre lo he sido», adelantaba.

