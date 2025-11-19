En peligro la continuidad de Anabel Pantoja en 'Bailando con las estrellas' por motivos de salud La influencer deberá guardar reposo hasta que se recupere

Anabel Pantoja está volcada en 'Bailando con las estrellas'. El pasado fin de semana la influencer se salvaba una semana más gracias al apoyo incondicional del público - a pesar de ser la peor valorada por el jurado- y se convertía en una de las semifinalistas del talent de Mediaset junto a Jorge González, Nerea Rodríguez y Blanca Romero, mientras Tania Medina y Nona Sobo se jugarán la expulsión en el próximo programa en plena cuent atrás para la gran final.

Una alegría que le ha durado muy poco a Anabel, ya que a las críticas por sus cuestionables dotes para el baile comparada con sus compañeros- algo de lo que es consciente y por lo que ha estallado en Instagram reivindicando su lugar- se le suma ahora un doloroso imprevisto de última hora que deja en el aire su continuidad en el talent show de Telecinco.

Y es que tal y como ha compartido la influencer en redes sociales, los tres meses en el programa le han pasado factura. «Me lesioné con tanto baile de rodillas y el domingo me levanté con la rodilla como una pelota sin poder apoyar ni doblar», explicaba, revelando que tiene un «esguince de ligamento interno» y que ahora toca reposo, sesiones de fisioterapeuta y mucha paciencia para ver cómo va evolucionando su lesión.

«Ahora toca recuperarse y ver qué pasa» , concluía, consciente de que el próximo sábado puede que tenga que decir adiós al concurso sin llegar a bailar en semifinales.

