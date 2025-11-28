Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Montaje de Marta Peñate y Borja González, en el momento de ganar 'Supervivientes' LP

El valenciano Borja González y Marta Peñate desvelan su sueldo como influencers y cuánto dinero tienen tras ganar 'Supervivientes'

Los ganadores de 'Supervivientes All Stars' y 'Supervivientes 2025' confiesan cuales son sus ingresos tras vencer en sus respectivas ediciones

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:27

Comenta

Marta Peñate, ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', y Borja González, vencedor de 'Supervivientes 2025', se han unido en redes sociales para una acción publicitaria en las que se han enfrentado a una serie de preguntas comprometidas, similares a las que plantea David Broncano.

En un divertido juego, ambos han acabado desvelando cuánto dinero tienen en el banco tras triunfar en sus respectivas entregas del reality de Telecinco y cuál es su salario mensual como influencers.

La canaria ha reconocido que actualmente tiene «entre 400.000 y 600.000 euros». «Que la gente no piense mal de mí, es que soy ahorradora», pide en el vídeo la joven, cuyo premio por ganar el primer All Stars de 'Supervivientes' fue de 50.000 euros.

Sin embargo, cuenta con una larga trayectoria en televisión que le ha permitido engrosar su patrimonio. El valenciano también se mojó con su respuesta. «Acabo de ganar el premio de 'Supervivientes', así que tengo entre 200.000 y 300.000 euros», añadió. En su caso, su premio por conquistar el programa fue de 200.000 euros.

Por otro lado, Peñate y González han confesado cuánto dinero ganan al mes por sus respectivos trabajos como influencers. En este caso, la canaria también supera a su amigo. «Yo sé que soy una privilegiada, pero gano entre 30.000 y 40.000 euros al mes», ha reconocido la periodista, desvelando que sus contenidos en redes también son una fuente importante de ingresos.

Por su parte, Borja González reveló que la máxima cantidad que ha conseguido ingresar como influencer oscila «entre 20.000 y 30.000 euros». Cabe recordar que tras ganar el premio, reveló que pretendía invertirlo en la compra de una casa en Valencia para vivir junto a su pareja y su hijo.

