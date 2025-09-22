Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Balón de Oro: Vinicius de 'ganar' el año pasado, al puesto 16
Logo Patrocinio
Esther Cañadas durante el desfile de Lola Casademunt en la 82º edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Europa Press

Así es la rutina deportiva que sigue Esther Cañadas, invitada este lunes en 'El Hormiguero', para estar en forma: ejercicios centrados en el glúteo y el 'Battle Box'

La top model visita el programa tras protagonizar el desfile de Carolina Herrera en Madrid

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:35

'El Hormiguero' vuelve a la parrilla tras su dominio contundente en el ránking de audiencias desde el comienzo del nuevo curso televisivo este mismo mes de septiembre. Este lunes, el programa presentado por Pablo Motos recibe la visita de Esther Cañadas.

La modelo visita el plató de Antena 3 para dar un repaso a su carrera profesional y desvelar los nuevos proyectos en los que está trabajando.

Natural de Albacete, Esther Cañadas (48 años) es una modelo y actriz internacional que alcanzó gran notoriedad en los años 90, desfilando para las principales marcas de moda del mundo. Con una belleza característica y una gran personalidad, se convirtió en un icono de las pasarelas y en un nombre imprescindible dentro del sector.

A mediados de los 2000, la modelo decidió parar su carrera para tratar la vasculitis. Esta enfermedad autoinmune, causada por la inflamación en los vasos sanguíneos, fue un punto de inflexión en su vida que le llevó a retirarse temporalmente de las pasarelas.

Tras años de recuperación primando la salud y el bienestar personal, Esther ha vuelto a desfilar. Consciente de que la salud está por encima de todo, una buena alimentación y una rutina de ejercicios bien organizada, ha sido suficiente para mantenerse saludable y en forma.

La modelo prefiere utilizar las primeras horas del día para realizar su tabla diaria de ejercicios. En su rutina, no faltan las pesas y las mancuernas. El objetivo físico es estar tonificada, de ahí que el tren inferior sea su punto fuerte en definición.

Noticias relacionadas

'El Hormiguero' recibe por primera vez a uno de los periodistas más influyentes del país: los invitados del 22 al 25 de septiembre

'El Hormiguero' recibe por primera vez a uno de los periodistas más influyentes del país: los invitados del 22 al 25 de septiembre

La rutina de Nuria Roca (53 años) para mantenerse en forma: «Me viene muy bien para estirar el cuerpo y sentirme más ágil»

La rutina de Nuria Roca (53 años) para mantenerse en forma: «Me viene muy bien para estirar el cuerpo y sentirme más ágil»

Arón Piper revela en 'El Hormiguero' el incómodo momento que vivió de fiesta con un conocido actor de Hollywood

Arón Piper revela en 'El Hormiguero' el incómodo momento que vivió de fiesta con un conocido actor de Hollywood

Entre sus ejercicios predilectos se encuentra la pata de glúteos y aquellos donde se trabajan los abductores. Para la primera opción solo necesitas una pesa y una esterilla.

En cuanto a los abductores, lo ideal es hacerlo con una máquina de gimnasio. Con este ejercicio, que se realiza con movimientos de apertura y cierre, se pueden disminuir las cartucheras.

Además, en los últimos años ha añadido el 'Battle Box'. Se trata de un entrenamiento funcional al aire libre que pretende simular una carrera de obstáculos tipo Spartan Race para trabajar fuerza y resistencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo en la provincia de Valencia se salda con cerca de 80 detenidos
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  7. 7 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  8. 8

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  9. 9 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas
  10. 10 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así es la rutina deportiva que sigue Esther Cañadas, invitada este lunes en 'El Hormiguero', para estar en forma: ejercicios centrados en el glúteo y el 'Battle Box'

Así es la rutina deportiva que sigue Esther Cañadas, invitada este lunes en &#039;El Hormiguero&#039;, para estar en forma: ejercicios centrados en el glúteo y el &#039;Battle Box&#039;