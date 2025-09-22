Así es la rutina deportiva que sigue Esther Cañadas, invitada este lunes en 'El Hormiguero', para estar en forma: ejercicios centrados en el glúteo y el 'Battle Box' La top model visita el programa tras protagonizar el desfile de Carolina Herrera en Madrid

Esther Cañadas durante el desfile de Lola Casademunt en la 82º edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Mario Lahoz Valencia Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:35

'El Hormiguero' vuelve a la parrilla tras su dominio contundente en el ránking de audiencias desde el comienzo del nuevo curso televisivo este mismo mes de septiembre. Este lunes, el programa presentado por Pablo Motos recibe la visita de Esther Cañadas.

La modelo visita el plató de Antena 3 para dar un repaso a su carrera profesional y desvelar los nuevos proyectos en los que está trabajando.

Natural de Albacete, Esther Cañadas (48 años) es una modelo y actriz internacional que alcanzó gran notoriedad en los años 90, desfilando para las principales marcas de moda del mundo. Con una belleza característica y una gran personalidad, se convirtió en un icono de las pasarelas y en un nombre imprescindible dentro del sector.

✨ ¡Arrancamos la semana con una visita de lujo! Recibimos a la top model Esther Cañadas después de protagonizar el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid #EstherCañadasEH pic.twitter.com/BGZGDoq5VL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 22, 2025

A mediados de los 2000, la modelo decidió parar su carrera para tratar la vasculitis. Esta enfermedad autoinmune, causada por la inflamación en los vasos sanguíneos, fue un punto de inflexión en su vida que le llevó a retirarse temporalmente de las pasarelas.

Tras años de recuperación primando la salud y el bienestar personal, Esther ha vuelto a desfilar. Consciente de que la salud está por encima de todo, una buena alimentación y una rutina de ejercicios bien organizada, ha sido suficiente para mantenerse saludable y en forma.

La modelo prefiere utilizar las primeras horas del día para realizar su tabla diaria de ejercicios. En su rutina, no faltan las pesas y las mancuernas. El objetivo físico es estar tonificada, de ahí que el tren inferior sea su punto fuerte en definición.

Entre sus ejercicios predilectos se encuentra la pata de glúteos y aquellos donde se trabajan los abductores. Para la primera opción solo necesitas una pesa y una esterilla.

En cuanto a los abductores, lo ideal es hacerlo con una máquina de gimnasio. Con este ejercicio, que se realiza con movimientos de apertura y cierre, se pueden disminuir las cartucheras.

Además, en los últimos años ha añadido el 'Battle Box'. Se trata de un entrenamiento funcional al aire libre que pretende simular una carrera de obstáculos tipo Spartan Race para trabajar fuerza y resistencia.