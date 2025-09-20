Pablo Motos destapa en 'El Hormiguero' que ha estado cerca de ser cancelado como Jimmy Kimmel: «A mí se me ha intentado cargar tanto por el PP como por el PSOE» El presentador desveló que ambos partidos han tratado de eliminar su programa de la parrilla televisiva

Mario Lahoz Valencia Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:14 Comenta Compartir

La fulminante cancelación de Jimmy Kimmel en Estados Unidos por sus palabras acerca del asesinato de Charlie Kirk ha abierto un debate sobre la libertad de expresión en televisión, una cuestión que ha llegado a 'El Hormiguero'.

Tras comentar la censura que ejerce Trump, Pablo Motos ha sorprendido a todo el mundo revelando todas las ocasiones en las que tanto PP como PSOE han intentado eliminar su espacio en Antena 3.

«Es muy grave que un mandatario como Donald Trump admita públicamente que se ha cargado a un presentador y que va a por los que quedan», condenó Cristina Pardo. Así, las presentadora de 'Más vale tarde' no dudó en trasladar la problemática a nuestro país.

«Aquí en España, los políticos también presionan a los medios, también les gustaría cargarse presentadores, aseguró la presentadora de La Sexta antes de que todos esperasen un pronunciamiento directo de Pablo Motos. »A mí se me ha intentado cargar tanto por el PP como por el PSOE. En eso no hay diferencia«, desveló entonces el presentador.

«Eso es algo que no se hace de una forma tan expresa como Donald Trump, pero claro que se hace», añadió Juan del Val recordando también el momento en el que el Ministerio de Igualdad señaló de lleno al espacio de Antena 3. «Te pueden hacer una campaña gubernamental con un anuncio de televisión, fíjate que cosa», señaló con sorna.

«Esto también pasa en España», sentenció finalmente el conductor de 'El Hormiguero', dejando claro que, bajo su experiencia, la censura que tanto ha conmocionado en la televisión estadounidense está también presente en España.