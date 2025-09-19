Lucas, de Andy y Lucas, se sincera sobre la trágica muerte de su hermano a los 55 años: «Se lo encontró mi madre. Fue muy duro» El cantante habla por primera vez sobre uno de los momentos más duros de su vida

Sara Bonillo Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:23

El último año de Lucas González, de Andy y Lucas, ha sido realmente difícil por muchas razones, entre ellas por las complicaciones en su operación de nariz, por la separación del dúo después de 20 años juntos y por la repentina muerte de su hermano mayor, Pedro González.

Sobre todos estos asuntos ha hablado recientemente el cantante en 'Me quedo contigo', el programa de Mediaset Infinity. Junto a la psicóloga Alicia González, Lucas, se ha sincerado sobre lo que supuso para él la pérdida de su compañero de vida.

«Aunque fuera el mayor de mi casa, mi hermano tuvo un accidente de moto y el cerebro le tocó bastante», comenzaba diciendo el cantante. El accidente al que se refiere el gaditano tuvo lugar en 1995 y provocó a su hermano una discapacidad del 70%. Pedro nunca llegó a recuperarse de las heridad y tuvo que lidiar con las consecuencias durante el resto de sus días.

Aún así, Pedro continuó con su vida con toda la normalidad que pudo procurarse. Según explicó el cantante, su hermano iba a un colegio especial y tenía manías muy peculiares. «Para mi hermano yo era su ídolo, me adoraba, iba por la calle preguntando: '¿Quién te gusta más, Andy o Lucas?'. Era diferente, y la verdad que se fue muy joven para la edad que tenía», continuaba diciendo.

Del día previo al que se produjo la muerte de Pedro, en marzo de 2025, Lucas recuerda que su hermano de 55 años, «tenía la tensión alta y estaba mareado y le llevaron al hospital, y en vez de dejarlo ingresado lo mandaron a casa, y entre la tensión, la neumonía, la bronquitis y demás, todo fue un cúmulo, y le dio un infarto y se quedó ahí».

Fue en ese momento cuando el cantante se derrumbó por completo y comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando consiguió recomponserse, explicó que fue su madre la que se encontró a su hermano Pedro muerto. «Para mi madre ha sido un palo muy duro, fue ella la que se lo encontró, porque tenía que llevarlo al colegio, y fue a despertarlo y se lo encontró frío, fíjate para una madre lo que tiene que ser, es tremendo».

