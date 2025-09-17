Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Javier Cansado y su compañero Carlos Faemino. Ignacio Pérez

El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: «Estaré varios meses sin participar»

El cómico lo ha comunicado a través de sus redes sociales

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:15

Javier Cansado ha anunciado con un mensaje a través de sus redes sociales que va a estar varios meses sin trabajar porque ha sido operado de un tumor y va a comenzar el tratamiento. El humorista ha recibido un gran apoyo tras su comunicado por parte de sus más de 400.000 seguidores en 'X'.

«Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable», ha comenzado señalando. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo«, ha añadido.

Su compañero en 'Ilustres Ignorantes', Javier Coronas, le ha mostrado cariño con el mensaje «Todo amor, Javi». El cómico Dani Rovira también ha tenido palabras hacia él: «Te esperamos a la vuelta». La Ministra de Sanidad, Mónica García, le ha ofrecido su apoyo: «Un abrazo y mucho ánimo, Javier. Te esperamos de vuelta con ganas».

Ante esa oleada de mensajes, Cansado mostró su agradecimiento: «Muchas gracias. Después de leeros no me queda otra que curarme!!!!».

A sus 68 años (Madrid), ha sido reconocido por ser una de las mitades del dúo Faemino y Cansado. A lo largo de su extensa carrera ha trabajado en numerosos teatros y televisión, en programas como 'Cajón desastre'. En los últimos años muchos lo reconocen por su participación en 'Ilustres Ignorantes, el espacio de Movistar Plus que presenta Javier Coronas.

