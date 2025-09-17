El pulso entre Broncano y Motos sigue igualado: las audiencias del martes en televisión 'La Revuelta' cambia su estrategia y anuncia los invitados de esta semana para atraer a más espectadores

Sara Bonillo Valencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:22

'El Hormiguero', de Antena 3, volvió a liderar su franja con 1.646.000 espectadores de media y un 13.9% de cuota de pantalla, gracias a la visita de Imanol Arias y María Barranco, quienes acudieron al programa para presentar la comedia 'Mejor no decirlo', la nueva obra de teatro que les une sobre los escenarios.

Por su parte, 'La Revuelta' se quedó a casi dos puntos de diferencia. En esta ocasión, el programa firmó una cuota de pantalla del 12.1% y una media de 1.436.000 espectadores con la entrevista a Ágatha Ruiz de la Prada, quien presentó su nuevo libro, 'Todo por un plan' y de la cantante Belén Aguilera, quien presentó su tercer disco, ANELA.

Uno de los cambios más notables en esta nueva temporada de 'La Revuelta' es su decisión de emular el modelo de 'El Hormiguero' en lo referente al anuncio semanal de invitados. El jienense lo comentaba en tono de broma, asegurando que el «Ministerio del Interior» le obliga a desvelar los nombres cada semana.

El presentador también anunció que este miércoles pasarán por el escenario del Teatro Príncipe Gran los protagonistas de la serie 'La Caza', entre los que se encuentra, casualmente, Silvia Alonso, «una actriz increíble y muy guapa», expresó, recordando su vínculo sentimental con ella.

Finalmente, el jueves 18 de septiembre, Broncano reveló que sus invitados podrían ser «Ester Expósito y Loquillo, o Sonic, el erizo».